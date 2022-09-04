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Şaşırtıcı Balina Aktivitesi! Bu Altcoine Dikkat Edin!

Kripto para balinaları bu altcoine ilgi göstermeye başladı. Son veriler dikkat çekici.
22:10
4 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarındaki en takip edilesi cüzdanlar balinalara aittir. Çoğu kripto para piyasaların eskidir. Ayrıca değerlenebilecek varlıklara erken dönemde giriş yaparak onların fiyatlarını da belirlerler. Bu sebepten kripto para yatırımcıları ralli yapacak bir sonraki altcoini tahmin edebilmek için balinaların izlerini araştırır. Son günlerde Dogecoin balinaları hareketlenmişe benziyor.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin bugünlerde balinaların dikkatini fazlasıyla çekiyor. BSC balinaları 2 milyon doların üzerinde DOGE hareket ettirdi ve meme tokenler arasında Doge bu konuda da zirveye oturdu. DogeWhaleAlert’e göre, altcoin etrafındaki balinaların faaliyetleri normalden daha fazla arttı. Her şey, meme coini tutan ilk yirmi cüzdanın bilinmeyen bir cüzdana 4,42 milyon DOGE aktarmasıyla başladı. Sonrasında başka bir popüler balina yüz binlerce dolarlık varlık taşıdı.

DOGE fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,063 dolardan alıcı buluyor. Zirve seviyesinden %90’dan fazla düşen popüler meme token henüz Elon Musk tarafından tamamen terk edilmiş değil. İlerleyen günlerde Dogechain tarafında gelecek haberleri yakından izlemeliyiz. Elon Musk, Dogecoin’i merkeziyetsiz uygulamalar için de iyi bir yuvaya dönüştürmek istiyor. Geliştiricilere kucak açacak olan ağ yükseltmeleri orta ve uzun vadede fiyatı destekleyecektir.

Dogecoin (DOGE) Yükselir Mi?

Bugün DOGE hakkında dikkat edilecek kritik seviyeleri zaten paylaşmıştık. Bu yazıda ise temel tarafta yaşanan gelişmeleri ele almalıyız. Balinaların katılımının yanı sıra, yatırımcıların düşünebileceği bir diğer husus, DOGE’nin bulunduğu platformların etkinliğidir. Robinhood platformunda DOGE yatırımcılarının faaliyetleri artıyor. Yazı hazırlandığı sırada bireysel yatırımcılar, altı Robinhood cüzdanında dolaşımdaki arzın %30,14’ünü tutuyordu.

DOGE’nin aktif adresleri ise 123.000’e doğru hafif bir yükseliş yaşadı. Ayrıca, Santiment’e göre, Piyasa Değerinin Gerçekleşen Değere (MVRV) oranı %16,20 düştü. Kısa vadede fiyat için beklentiler yükseliş yönlü olmasa da orta ve uzun vadede kripto para piyasaları ayakta kaldığı süre Dogecoin yatırımcısına kazandırabilir. Twitter satışı eğer gerçekleşseydi Doge için harika bir katalizör olacaktı. Ancak şimdilik Elon Musk’ın Doge piyasasını domine edecek bir sonraki adımını beklemekten başka çare yok. Ve elbette Dogechain geliştiricilere sunacağı imkanlar ve ilgi görüp görmeyeceği de merak konusu.

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