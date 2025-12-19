Her Altcoin’de Olduğu Gibi Bu Altcoin de Destek Alarmında: Ayı Senaryosu!



Kripto para piyasaları Aralık ayının ortasında yeniden sert dalgalanmalara sahne olurken, Bitcoin $87,270.31’deki ani fiyat hareketleri altcoin’ler üzerinde de ciddi baskı yarattı. 18 Aralık Perşembe günü Bitcoin’in 89.500 dolara kadar yükseldikten sonra 84.500 dolara kadar gerilemesi, özellikle Litecoin $78.96 (LTC) cephesinde hızlı ve sert bir satış dalgasını beraberinde getirdi. Kısa süre içinde yüzde 7,5 değer kaybeden Litecoin, 72,64 dolarla yeni bir dip seviye oluşturduktan sonra 75 dolar bandında denge arayışına girdi.

Litecoin’te Aşağı Yönlü Trendin Gücü Artıyor

Son haftalarda yatırımcıların yakından takip ettiği 80–84 dolar aralığındaki uzun vadeli destek bölgesinin kaybedilmesi, Litecoin için teknik görünümü daha da zayıflattı. Daha önce güçlü bir savunma hattı olarak öne çıkan bu bölge, alıcıların piyasadaki gücünü yitirdiğini net şekilde ortaya koyuyor. Üstelik Litecoin’in Bitwise 10 Crypto Index ETF’e dahil edilmesi bile fiyat üzerinde anlamlı bir toparlanma yaratmadı.

Öte yandan 2025 yılına ait hacim verileri incelendiğinde, Litecoin için kritik denge seviyelerinin oldukça yukarıda kaldığı görülüyor. Sabit aralıklı hacim profiline göre yılın değer alanı üst bandı 120 dolar, alt bandı ise 83 dolar seviyesinde bulunuyor. Ekim ayının ilk haftasına kadar bu üst bandın üzerinde işlem gören LTC, yaşanan sert piyasa çöküşüyle birlikte hızla aşağı çekildi.

Hacim bazlı göstergeler de satıcıların piyasaya hâkim olduğunu doğruluyor. OBV verileri, alıcı-satıcı dengesinin neredeyse tamamen satıcılar lehine döndüğünü gösteriyor. Kasım ayında 80 dolar çevresinde sınırlı bir savunma girişimi görülse de bu çaba düşüş trendini kırmaya yetmedi. Mevcut teknik tabloya göre 73,4 dolar seviyesinin ardından 66,5 ve 59,6 dolar bölgeleri bir sonraki uzun vadeli destek alanları olarak öne çıkıyor.

Likidasyon haritaları ise 73 dolar civarındaki yoğun işlemlerin temizlendiğini ve kısa vadeli bir tepki yükselişinin başladığını işaret ediyor. Ancak bu yükselişin 82–83 dolar bandında güçlü bir dirençle karşılaşması bekleniyor.

Boğa Senaryosu Neden Zayıf Kalıyor?

Ancak tüm bunlara rağmen Litecoin için iyimser senaryo tamamen masadan kalkmış değil. Özellikle 88 dolar çevresinde yoğunlaşan kısa pozisyonlar, piyasa genelinde ani bir duygu değişimi yaşanması halinde fiyatı yukarı çekebilir. Böyle bir senaryoda 90 doların üzerinde bir kırılım, teknik olarak yeni bir yükseliş trendini gündeme getirebilir. Ancak mevcut koşullarda bu ihtimal düşük görülüyor.

Benzer bir tablo son günlerde Ripple (XRP) $1.93 cephesinde de dikkat çekiyor. XRP, önemli bir destek seviyesini kaybettikten sonra kısa vadeli tepki yükselişleri yaşasa da yüksek zaman dilimlerinde alım baskısı oluşturmakta zorlanıyor. Bu durum, piyasada genel bir temkinli duruşun hâkim olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca Cardano (ADA) $0.3885 da geçtiğimiz günlerde LTC ve XRP ile benzer bir grafiği paylaştı. ADA, uzun süredir koruduğu destek seviyesini kaybettikten sonra ETF beklentilerine rağmen güçlü bir toparlanma sergileyemedi ve yatırımcı güveninin zayıfladığı bir sürece girdi.