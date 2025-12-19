Altcoin Terra Çöküşünde Yeni Perde: 4 Milyar Dolarlık Dev Dava



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Terraform Labs’in tasfiye sürecini yöneten mahkeme atamalı plan yöneticisi Todd Snyder, Jump Trading ile şirketin kurucu ortağı William DiSomma ve 2024’te firmadan ayrılan eski başkan Kanav Kariya’ya karşı 4 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Wall Street Journal’ın aktardığına göre Snyder, 2022’de Terra ekosisteminin çöküşüne giden süreçte Jump’ın hukuka aykırı davranışlarla rol oynadığını öne sürdü. Terraform Labs’in kurucusu Do Kwon liderliğindeki yapı algoritmik stablecoin TerraUSD’nin sabitini kaybetmesiyle Luna ile birlikte “ölüm sarmalı”na girmiş, piyasalardan 40 milyar doların üzerinde değer silinmişti. Tasfiye yönetimi alacaklılara ödeme kapasitesini artırmak için iddiaların yargı önünde incelenmesini talep ediyor.

Jump Trading’e Yöneltilen 4 Milyar Dolarlık İddia

Snyder’ın mahkemeye sunduğu başvuruda, Jump Trading’in Terraform Labs ekosistemini “aktif biçimde istismar ettiği” ve TerraUSD’nin çöküşünden önce değer algısını yükseltmeye dönük arka kapı bir anlaşmanın parçası olduğu savunuluyor. İddiaya göre söz konusu düzenleme stablecoin mekanizmasının etkinliği konusunda yatırımcıların yanıltılmasına zemin hazırladı ve Jump tarafına milyarlarca dolarlık kazanç sağladı.

Dava dilekçesinde Terraform’un çok milyar dolarlık çöküşünün doğrudan sorumluluğunun Jump’a yüklenmesi hedefleniyor. Snyder, WSJ’nin haberinde yer alan ifadelerinde, ilgili adımı “tarihteki en büyük kripto çöküşüne yol açan yasa dışı eylemler” için hesap sorulması amacıyla gerekli bir süreç olarak konumlandırdı.

Jump cephesinden aktarılan açıklamada ise dava, sorumluluğu Terraform ve Kwon üzerinden uzaklaştırmaya dönük “çaresiz bir girişim” şeklinde nitelendirildi; şirketin iddialara karşı güçlü biçimde savunma yapacağı bildirildi. Haberde ayrıca, alacaklılar için tazminat havuzuna şimdiye dek yaklaşık 300 milyon dolar değerinde varlık kazandırıldığı belirtildi.

TerraUSD Müdahalesi, SEC Dosyası ve Çöküşe Giden Yol

Snyder’ın iddiaları ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) daha önceki bulgularıyla aynı eksende ilerliyor. SEC, Jump’ın kripto birimi Tai Mo Shan’ın Mayıs 2021’de TerraUSD’nin kısa süreli sabit kaybı sırasında yaklaşık 20 milyon dolarlık TerraUSD satın alarak piyasaya destek verdiğini, karşılığında ise kilidi erken açılmış Luna coin’leri aldığını ifade etmişti. Regülatöre göre Tai Mo Shan, erken serbest kalan Luna coin’lerini piyasada satarak kazanç elde edebildi.

SEC’in şikâyet dosyasında, söz konusu düzenlemenin TerraUSD mekanizmasının “başarılı çalıştığı” algısını güçlendirerek yatırımcıları yanılttığı iddia edildi; Tai Mo Shan’ın anlaşmadan 1,28 milyar dolar kazandığı ileri sürüldü. Bu süreçte SEC ile Tai Mo Shan arasında yaklaşık 123 milyon dolarlık para cezası ödenmesini içeren bir uzlaşmaya varıldığı bilgisi de haberde yer aldı.

Terraform cephesinde çöküş sonrası toparlanma girişimleri sonuç vermeyince şirket 2024’te iflas başvurusu yaptı ve iflasın ardından SEC ile 4,47 milyar dolarlık ceza ve uzlaşma paketi üzerinde anlaşıldı. WSJ’nin aktardığına göre Do Kwon ise Ağustos’ta iki ayrı suçlamayı kabul etmesinin ardından geçen hafta ABD’de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.