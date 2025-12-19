XRP 1,80’den Sekti: Altcoin İçin Sırada Ne Var?



XRP, Çarşamba günkü işlemlerde günün erken saatlerindeki geri çekilmeyi hızla telafi ederek yüzde 4,26 yükselişle 1,85 dolara çıktı. Düşük işlem hacmine rağmen 1,80 dolar civarında alıcıların devreye girmesi fiyatın yeniden toparlanmasını sağladı. Hareket piyasa katılımının sınırlı kaldığı bir seansta gerçekleşti ve fiyatın teknik açıdan hassas bir bölgede sıkıştığını gösterdi.

XRP’de 1,80 Desteğinden Gelen Tepki

Günün ilk bölümünde zayıflayan XRP, 1,80 dolar çevresinde güçlenen talep sayesinde yönünü yukarı çevirdi ve 1,85 dolara kadar tırmandı. Alım iştahının fiyatı taşıdığı görülse de hacmin görece zayıf kalmas yükselişin geniş tabanlı bir katılımla desteklenmediğine işaret etti.

Teknik görünümde XRP, 1,87–1,90 dolar aralığının hemen altında konsolidasyon sürecine girdi. Son seanslarda aynı bölgede satıcıların tekrar tekrar ortaya çıkması, kısa vadeli yükseliş denemelerinin sınırlandığı bir arz alanına işaret ediyor. Yine de 1,84 dolar üzerinde kalıcılık gün içi dipten gelen toparlanmanın yapısal anlamda tabloyu bir miktar güçlendirdiğini gösterdi.

Piyasa aktörlerinin izlediği ana tema 1,80 dolar yakınındaki tepkinin devamının gelip gelmeyeceği. Alımların seansın ilerleyen bölümünde hızlanması “temkinli iyimserlik” zeminini desteklerken, düşük hacim koşulları güçlü bir inanç birikiminin henüz oluşmadığını düşündürdü.

Yatırımcıların radarındaki temel seviye 1,87–1,90 dolar bandı. 1,84 dolar üstünde tutunmanın ardından söz konusu direnç alanı üzerinde net bir kırılım, daha yüksek fiyatların kabul gördüğüne dair sinyal üretebilir. Kırılım denemelerinin zayıf kalması halinde fiyatın yeniden önceki sıkışma aralığına dönmesi olası görülüyor.

VivoPower–Lean Ventures İş Birliği

XRP algısına ek destek, VivoPower’ın Lean Ventures ile Ripple $1.93 Labs hissesi edinimine dönük iş birliği açıklamasıyla geldi. Yapı doğrudan XRP alımını içermese de yaklaşık 1 milyar dolarlık XRP’ye dolaylı maruziyet vurgusuyla Ripple bağlantılı varlıklara kurumsal ilginin sürdüğünü hatırlattı.

Ortak girişim Güney Kore’deki kurumsal yatırımcılar ile nitelikli bireysel yatırımcılara yönelik şekilde, 300 milyon dolara kadar Ripple hissesi tedarik etmeyi hedefliyor. VivoPower’ın üç yıl içinde yaklaşık 75 milyon dolarlık yönetim ve performans ücreti hedefi de iş modelinin ölçek arayışını ortaya koyuyor. Haber akışı, XRP tarafında duyarlılığı ılımlı biçimde iyileştirirken, fiyatın kritik teknik eşiklerde olması nedeniyle etki “sınırlı ama görünür” kaldı.