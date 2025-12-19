BOJ Sürprizi Sonrası Kripto Paralarda Baraj Yıkıldı: Bitcoin ve Altcoin’ler Yükselişe Geçti



Bitcoin $87,270.31 ve Ethereum $2,959.50 Cuma günü Asya işlemlerinde kritik teknik seviyelerin üzerine tırmanarak kripto para piyasasında yeni bir ivme başlattı. Yükselişte Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz artışını piyasaların sarsılmadan karşılaması ve ABD’de enflasyonun beklentilerin altın kalmasıyla risk iştahını canlandırması etkili oldu. Bitcoin 87.000 doların üzerine çıkarken, Ethereum da genel piyasa gücüne eşlik etti. ADA, SOL, DOGE, BNB ve XRP gibi birçok altcoin‘de gün içi kazançlar yüzde 3’e kadar çıktı.

Makro Rahatlama Kripto Paraları Önemli Teknik Eşiklerin Üstüne Taşıdı

BOJ, politika faizini üç on yılın en yüksek seviyesine çıkarırken piyasalar haftalardır sinyali verilen kararın ardından panik üretmek yerine rahatladı. Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi kısa süreliğine 2006’dan beri ilk kez yüzde 2 seviyesine dokunmasına rağmen yen zayıfladı, Asya hisseleri güç kazandı. MSCI Asia Pacific Endeksi yüzde 0,7 yükseldi ve teknoloji hisseleri öne çıktı.

Küresel risk iştahındaki toparlanma ABD borsalarına da yansıdı. S&P 500 endeksi yüzde 0,8 yükselirken Nasdaq 100 yüzde 1,5 sıçradı. Micron Technology’nin güçlü görünümü yapay zeka harcamalarına dair endişeleri ve yüksek değerleme tartışmalarını yatıştırdı. Aynı dönemde beklenenden daha düşük gelen ABD enflasyon verisi Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisini güçlendirerek finansal koşullarda gevşeme algısını pekiştirdi.

Kaldıraç Baskısı Sürerken Yıl Sonu Kırılganlığı Masada

Ralli öncesindeki seans dalgalı ancak bant içinde geçerken CoinGlass verileri kripto para piyasasında son 24 saatte 576 milyon doların üzerinde tasfiyeye işaret ediyor. Tasfiyelerin büyük bölümü long pozisyonlardan geliyor. Güncel görünüm son toparlanma sırasında pozisyonların kalabalıklaştığını ve küçük kazançları hedefleyen yüksek kaldıraç kullanımının baskın kaldığını gösteriyor.

Blockchain içi veri cephesinde ise satış baskısının hafifleyebileceğine dair sinyal var. K33 Research’e göre uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları iki yılda arzın yaklaşık yüzde 20’sinin yeniden piyasaya döndüğü uzun bir satış evresini bitirmeye yakın görünüyor. Yine de son sıçramanın makro rahatlama ağırlıklı ilerlemesi yıl sonuna yaklaşırken likiditenin azalması ve kaldıraç seviyelerinin yüksek kalması nedeniyle sert fiyat salınımlarına açık bir zemin yaratıyor.