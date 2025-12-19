Kripto Piyasalarında Kritik Gün: Bitcoin ve Ethereum Opsiyonları Baskı Altında!



Kripto para piyasaları haftanın sonuna yaklaşırken önemli bir opsiyon vadesiyle karşı karşıya kaldı. 19 Aralık Cuma günü yaklaşık 31 bin adet Bitcoin $87,270.31 opsiyon sözleşmesi vadesini dolduruyor. Toplamda 2,7 milyar dolarlık bu vade, hacim açısından ortalamanın altında kalsa da piyasalardaki zayıf görünüm nedeniyle yatırımcıların odağında yer alıyor. Haftanın genelinde süren satış baskısı, opsiyon vadesinin psikolojik etkisini daha görünür hale getirdi.

Bitcoin ve Ethereum Opsiyonlarında Son Durum

Satışların arkasında birden fazla küresel gelişme bulunuyor. Çin’de Bitcoin madenciliğine yönelik yeni ve daha sert denetim söylentileri, ABD’de kripto düzenlemelerine ilişkin belirsizliklerin uzaması ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırabileceği endişesi risk iştahını azaltan başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu ortamda yatırımcılar daha temkinli pozisyonlar almaya yöneliyor.

Bu haftaki Bitcoin opsiyonlarının put/call oranı 0,8 seviyesinde bulunuyor. Bu da vadesi dolan sözleşmelerde alım opsiyonlarının, satım opsiyonlarına kıyasla bir miktar daha fazla olduğunu gösteriyor. Coinglass verilerine göre “maksimum acı” seviyesi yaklaşık 88 bin dolar olarak hesaplanıyor. Açık pozisyonların en yoğun olduğu seviye ise 100 bin dolar. Bu fiyat seviyesinde Deribit üzerinde yaklaşık 2,3 milyar dolarlık açık pozisyon bulunuyor. Öte yandan 85 bin dolar seviyesinde de 2,1 milyar dolarlık açık pozisyon dikkat çekiyor.

Ethereum $2,959.50 cephesinde ise tablo biraz daha dengeli. Yaklaşık 155 bin ETH opsiyon sözleşmesi vade doldururken, toplam parasal değer 460 milyon dolar seviyesinde. Put/call oranı 1,1 olarak ölçülürken, maksimum acı seviyesi 3.100 dolar civarında. ETH opsiyonlarında toplam açık pozisyon hacmi 11 milyar dolara gerilemiş durumda ve bu rakam ağustos sonundan bu yana düşüş eğilimi gösteriyor.

Spot Piyasada Zayıflık Sürüyor

Opsiyon vadesiyle eş zamanlı olarak spot piyasalardaki görünüm de yatırımcıları tedirgin ediyor. Toplam kripto para piyasa değeri yeniden 3 trilyon doların altına gerileyerek nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin, ABD enflasyon verisi sonrası kısa süreli bir yükseliş yaşasa da 84.500 dolara kadar geriledikten sonra 85 bin dolar seviyesini güçlükle geri aldı. Teknik açıdan bakıldığında, analistler bu bölgede yapısal bir zayıflığa işaret ediyor.

Ethereum da benzer şekilde baskı altında. Fiyat kısa süreliğine 2.800 doların altını test etse de şimdilik bu seviyede tutunmayı başardı. Altcoin piyasasında ise kayıplar daha sert hissedildi. XRP, Solana ve Cardano $0.3885 gün içinde yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek satış dalgasının merkezinde yer aldı.

Bu gelişmelere ek olarak, geçtiğimiz günlerde büyük bir ABD merkezli kripto fonunun portföyünde Bitcoin ağırlığını azaltıp nakit pozisyonunu artırdığına dair haberler de piyasadaki risk algısını olumsuz etkiledi. Uzmanlar, kurumsal taraftaki bu tür hamlelerin kısa vadede volatiliteyi artırabileceğini belirtiyor.

Geçtiğimiz ay da benzer bir durum yaşanmış, büyük çaplı bir opsiyon vadesi öncesinde Bitcoin fiyatı birkaç gün boyunca baskı altında kalmış, vade sonrasında ise hacmin azalmasıyla birlikte yatay bir seyir izlenmişti. Bu durum, mevcut vade sonrasına ilişkin beklentilerin de temkinli kalmasına neden oluyor.