Kripto Para Dünyasında Bir Büyük Çöküş Daha: IcomTech’in Karanlık Yüzü Ortaya Çıktı

Magdaleno Mendoza’nın IcomTech bağlantılı kripto para saadet zincirindeki rolü ABD’de verilen yeni bir mahkumiyet kararıyla bir kez daha gündeme geldi. 56 yaşındaki Mendoza, yatırımcıları özellikle İspanyolca konuşan çalışma sınıfı topluluklar içinde örgütlediği gerekçesiyle yaklaşık altı yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı. ABD Adalet Bakanlığı’nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre karar Mendoza’nın Temmuz ayında hem elektronik dolandırıcılık komplosu hem de ABD’ye yasa dışı yeniden giriş suçlamalarını kabul etmesinin ardından geldi.

IcomTech Davasında Mendoza’ya 71 Ay Hapis Cezası

ABD’de “kıdemli tanıtımcı” olarak anılan Magdaleno Mendoza, IcomTech adına yatırımcı toplama ve ağı büyütme faaliyetlerindeki etkisi nedeniyle 71 ay hapis cezası aldı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Mendoza’nın özellikle yatırım tecrübesi sınırlı İspanyolca konuşan mağdurları hedef alan bir işe alım düzeni içinde öne çıktığı vurgulandı.

New York Güney Bölgesi ABD Savcısı Jay Clayton, Mendoza’nın rolünü yatırımcı mağdurların kazanılmasında kritik olarak tanımladı ve İspanyolca konuşan kesimlerde güven ilişkilerinin kripto para vaadiyle istismar edildiğini belirtti. Clayton’a göre Mendoza ve diğer isimler çalışma sınıfından insanların birikimlerini milyonlarca dolar düzeyinde kayba uğratan yapının parçasıydı.

Karar, IcomTech bağlantılı daha önceki cezaların ardından geldi. Metinde yer alan bilgilere göre kurucu David Carmona, Ekim 2024’te yaklaşık 10 yıla karşılık gelen 121 ay hapis cezası almıştı. Eski CEO Marco Ruiz Ochoa ise Ocak 2024’te beş yıl hapse mahkum edilmişti.

Şirketin Vaat Ettiği “Garantili Kazanç” Nasıl Dolandırıcılığa Dönüştü?

IcomTech, 2018’in ortalarında kripto para madenciliği ve kripto para alım-satım şirketi olarak tanıtıldı. Yatırımcılara fon karşılığında garantili kazanç sözü verildi. Ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre yapı vaat edilen madencilik ya da alım-satım faaliyetlerini hiç yürütmedi. Bunun yerine yeni yatırımcı parasıyla daha önce sisteme girenlere ödeme yapıldı ve tanıtımcıların lüks yaşam tarzı harcamaları finanse edildi.

Mendoza’nın mahkeme belgelerinde IcomTech’in en kıdemli tanıtımcılarından biri olarak geçtiği, Carmona ile düzenli koordinasyon kurduğu ve ABD genelinde tanıtım etkinlikleri düzenlemek üzere seyahat ettiği aktarıldı. Bu etkinlikler yatırımcı kazanımının ve para akışının sürdürülmesinde temel mekanizma olarak öne çıktı.

CFTC’nin daha önceki bir duyurusuna atıfla bazı IcomTech operatörlerinin ABD ve başka ülkelerdeki 190.000 en az 1 milyon dolar topladığı belirtildi. Mendoza’ya ek olarak yaklaşık 790.000 dolar tazminat ödemesi ve 1.5 milyon doların müsaderesi hükmedildi. Ayrıca suç gelirleriyle alındığı belirtilen Downey, Kaliforniya’daki evindeki menfaatinin de müsadere edilmesi kararlaştırıldı.