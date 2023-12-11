Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Müjdeli Haber Geldi! Beklenenden Çok Daha Erken Başlayacak!

Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler gibi riskli varlıkların beklediği müjdeli haberi verdi. Reuters’in haberine göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilk faiz indirimine 2024’ün dördüncü çeyreğinde gitmesini bekleyen Goldman Sachs, bu tahminini revize ederek üçüncü çeyreğe çekti. Bu Fed’in şimdiye kadar tahmin edilenden çok daha erken bir tarihte faiz indirimine gideceği anlamına geliyor.

Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjdeyi Goldman Sachs Verdi

Goldman Sachs’ın faiz indirimi tahminindeki revizyon Bitcoin ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklar için son derece önemli. Yatırım bankacılığı devinin tahminindeki bu değişiklik, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanının ABD’de beklenen spot ETF onayı beklentisinin son haftalarda artması, hızla yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanmasının etkisinin çok daha fazla hissedilmeye başlanması ve risksiz faiz olarak adlandırılan 10 yıllık ABD Hazine getirisindeki düşüşün hızlanması üzerine gelmiş olması da ayrıca önemli.

Fed’in gösterge faizi şu anda yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasında ve Fed fonları vadeli işlemleri önümüzdeki yılın sonuna kadar faizin yüzde 4’ten başlayan bir aralığa düşeceğinini gösteriyor.

Faiz oranları düştüğünde, borçlanma daha ucuz hale gelir ve kripto paralar da dahil olmak üzere ekonomide ve finansal piyasalarda risk alınmayı teşvik eder. Bunun tam tersi ise 2022’de görüldüğü gibi faizin hızla artmasıyla riskli varlıklarda sert düşüşlerin yaşanmasıdır.

Fed’in Sıkılaştırma Döngüsünü Mart 2022’de Başlatmıştı

Bilindiği üzere Fed, artan enflasyonu kontrol altına almak için Mart 2022’de sıkılaştırma döngüsünü başlatmıştı. Merkez bankası faizi yüzde 0 ile yüzde 0,25 gibi düşük bir seviyeden yükselterek yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasına kadar etirdi.

ABD’de son faiz artırımına Temmuz ayında gidildi. Ülkedeki borçlanma maliyetlerindeki hızlı artış, geçen yıl Bitcoin ve altcoin’ler de dahil olmak üzere riskli varlıklar üzerinde ağır bir baskıya neden olarak fiyatlarda ciddi düşüşlerin tetikleyicisi oldu. Yaşanan yıkımlar ve çöküşlerin ardından finans dünyasının ağır topları artık bu sürecin sonuna gelindiği yönündeki tahminlerde bulunmaya başladılar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.