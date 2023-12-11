Kripto Para

Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Müjdeli Haber Geldi! Beklenenden Çok Daha Erken Başlayacak!

Özet

  • Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik tahminini revize etti.
  • Yatırım bankacılı devi ilk faiz indiriminin 2024'ün üçüncü çeyreğinde olmasını bekliyor.
  • Bu revizyon, riskli varlıkların, özellikle Bitcoin ve altcoin'lerin beklediği olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler gibi riskli varlıkların beklediği müjdeli haberi verdi. Reuters’in haberine göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilk faiz indirimine 2024’ün dördüncü çeyreğinde gitmesini bekleyen Goldman Sachs, bu tahminini revize ederek üçüncü çeyreğe çekti. Bu Fed’in şimdiye kadar tahmin edilenden çok daha erken bir tarihte faiz indirimine gideceği anlamına geliyor.

Alt Başlıklar
Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjdeyi Goldman Sachs VerdiFed’in Sıkılaştırma Döngüsünü Mart 2022’de Başlatmıştı

Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjdeyi Goldman Sachs Verdi

Goldman Sachs’ın faiz indirimi tahminindeki revizyon Bitcoin ve altcoin‘ler gibi riskli varlıklar için son derece önemli. Yatırım bankacılığı devinin tahminindeki bu değişiklik, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanının ABD’de beklenen spot ETF onayı beklentisinin son haftalarda artması, hızla yaklaşan Bitcoin blok ödülü yarılanmasının etkisinin çok daha fazla hissedilmeye başlanması ve risksiz faiz olarak adlandırılan 10 yıllık ABD Hazine getirisindeki düşüşün hızlanması üzerine gelmiş olması da ayrıca önemli.

Fed’in gösterge faizi şu anda yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasında ve Fed fonları vadeli işlemleri önümüzdeki yılın sonuna kadar faizin yüzde 4’ten başlayan bir aralığa düşeceğinini gösteriyor.

Faiz oranları düştüğünde, borçlanma daha ucuz hale gelir ve kripto paralar da dahil olmak üzere ekonomide ve finansal piyasalarda risk alınmayı teşvik eder. Bunun tam tersi ise 2022’de görüldüğü gibi faizin hızla artmasıyla riskli varlıklarda sert düşüşlerin yaşanmasıdır.

Fed’in Sıkılaştırma Döngüsünü Mart 2022’de Başlatmıştı

Bilindiği üzere Fed, artan enflasyonu kontrol altına almak için Mart 2022’de sıkılaştırma döngüsünü başlatmıştı. Merkez bankası faizi yüzde 0 ile yüzde 0,25 gibi düşük bir seviyeden yükselterek yüzde 5,25 ile yüzde 5,5 arasına kadar etirdi.

ABD’de son faiz artırımına Temmuz ayında gidildi. Ülkedeki borçlanma maliyetlerindeki hızlı artış, geçen yıl Bitcoin ve altcoin’ler de dahil olmak üzere riskli varlıklar üzerinde ağır bir baskıya neden olarak fiyatlarda ciddi düşüşlerin tetikleyicisi oldu. Yaşanan yıkımlar ve çöküşlerin ardından finans dünyasının ağır topları artık bu sürecin sonuna gelindiği yönündeki tahminlerde bulunmaya başladılar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Paralar İçin Şimdi Karar Zamanı

30 Saat Önce Uyarmıştık, Peki Kripto Paralarda Şimdi Ne Olacak?

Teknik Analiz: Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde Ralli Başlıyor Mu?

Solana ve AVAX Alan Kurumsal Yatırımcılar Pozisyon Aldı! Son Rakamlar

Santiment Kripto Paralardaki Hareketi Yorumladı! Son 4 Ayda Bir İlk

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Takip Et:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto parayla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
Bir Önceki Yazı Yapay Zeka Sektöründe Yeni Bir Oyuncu: 2 Milyar Dolar Değerleme İle 385 Milyon Euro Yatırım Aldı
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yapay Zeka Sektöründe Yeni Bir Oyuncu: 2 Milyar Dolar Değerleme İle 385 Milyon Euro Yatırım Aldı
Haberler
2220 Kat Artabilir! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de Analistin İnanılmaz 18 Dolar Beklentisi!
RIPPLE (XRP)
Kripto Paralar İçin Şimdi Karar Zamanı
Kripto Para
Euler Network’ün 3,5 Milyon Dolarlık Fon Toplaması Bitcoin ve Ethereum’u Geride Mi Bıraktı? 
Sponsorlu Makale
Lost your password?