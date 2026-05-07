BITCOIN (BTC)

Artık karar anında, Kripto paraları bekleyen şey yaklaşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Son yükseliş uzun süredir görülmeyen hızda olduğundan yatırımcıların kar alma motivasyonu yüksek. 78.738 doların test edilmesi muhtemel.
  • Eğer destek olarak güçlü kalamazsa hedef 75.727 dolardaki eski kanal direnci olacak. Bunun ardından 70.400 dolardaki ezberlenen aralığa dönülmesi muhtemel.
  • Tarihsel olarak Perşembe günü BTC düşüş eğilimindedir. Fonlama oranı negatif ve squeeze görmezsek düşüş hızlanabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Lübnan ve İsrail önümüzdeki hafta ABD’de de görüşme yapacak. Ancak bu hafta sonu için ABD-İran görüşmesine dair bir açıklama yok. Süreç yavaş ilerlerken BTC artık karar anına doğru gidiyor. Peki güncel durum ne? Yatırımcıları bu aşamada neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

BTC fiyatının kanal direncini aştıktan sonra desteğe çevirmesi 83 bin doların önünü açtı. Haftalardır bu senaryonun gerçekleşebileceğinden bahsediyorduk. Ancak ilk aşamada yeni direncin kırılması için gerekli motivasyon yok. Ayrıca aylardır açığa satıştan kolay kazanç elde eden kısa vadeli yatırımcılar halen short pozisyon alma eğiliminde.

Son yükseliş uzun süredir görülmeyen hızda olduğundan yatırımcıların kar alma motivasyonu da yüksek. Şimdi tüm bunlara yeni pandemi manşetleri, uzayan İran gerilimi ve potansiyel anlaşmanın fiyatlandırılması, faiz indirimlerinin önümüzdeki seneye ertelenmesi de eklenince BTC 80.400 doları kaybetti.

İlk olarak 78.738 doların önümüzdeki saatlerde test edilmesi makul senaryo olarak görülüyor. Eğer destek olarak güçlü kalamazsa hedef 75.727 dolardaki eski kanal direnci olacak. Bunun ardından 70.400 dolardaki ezberlenen aralığa dönülmesi muhtemel.

Analistler ne diyor?

Mister Crypto takma isimli analist haftalık BTC performans verisine dikkat çekerek Perşembe gününde olduğumuz için düşüşün derinleşebileceği konusunda uyarıyor. Haftanın belli günleri düşüş ve yükselişiyle meşhurdur.

Diğer yandan Bitcoin fonlama oranı negatif. Bu da ilk bölümde bahsettiğimiz sebeplerden yatırımcıların daha fazla düşüş eğiliminde olduğunu teyit ediyor. Ancak Mister bunun yükseliş için fırsat olduğunu düşünenlerden.

“Bitcoin Fonlama Oranları yeniden negatife dönüyor. Short pozisyonlar aşırı uzamış durumda. Her an squeeze görebiliriz.”

Ran Neuner ise BTC’nin haftalık RSI değeri dipten sıçradığı için yükselişten emin.

“Hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Kripto henüz hareket etmedi. İşte bu yüzden bir kripto yükselişi için hazırlanıyorum!

BTC’nin haftalık RSI’sı tarihte sadece dört kez 30’un altından 50’nin üzerine çıkmış. Her seferinde, bu sürekli bir ralliyle sonuçlanmış. Hisse senetleri ATH’lerde. Küresel likidite dönmeye başlıyor…”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
