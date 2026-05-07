DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin üçgen yapısında sıkıştı 0,70 dolar hedefi gündemde

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Dogecoin kritik üçgeni sıkıştırdığı için 0,70 dolar hedefini tekrar gündeme getirdi.
  • Fiyat, 0,085 ile 0,105 dolar arasındaki desteği koruyarak alıcıların güçlü olduğunu gösteriyor.
  • Onaylanan bir kırılma sonrası $DOGE ’da 0,30 ve 0,70 dolar dirençleri için beklenti artıyor.
  • ⚡ En önemli nokta, alıcıların desteği ne kadar savunacağı ve fiyatın üçgen dışına çıkıp çıkamayacağı olacak.
Dogecoin son günlerde 0,111 dolar civarında işlem görürken, teknik analizlerde kripto para biriminin kritik bir dönemece yaklaştığı öne çıkıyor. Analistler, DOGE fiyatının bir süredir üçgen biçimindeki bir yapıda sıkıştığını ve bu formasyonun kırılması halinde büyük bir hareketin kapıda olabileceğini vurguluyor.

Kritik seviyeler ve üçgen formasyonu

Dogecoin’in haftalık fiyat grafiği, fiyatın alçalan bir direnç ve yükselen bir destek arasında sıkıştığını gösteriyor. Bu sıkışık yapı, özellikle 2024 yılının sonlarına doğru belirginleşmeye başladı. Son gelişmeler, DOGE’un üçgenin uç noktalarına ulaşarak karar aşamasına giriş yaptığını ortaya koyuyor.

Teknik analist Ray’in paylaştığı grafiğe göre, DOGE’un bu sıkışma bölgesini yukarı yönlü kırması, alıcıların lehine güçlü bir ivme yaratabilir. Özellikle, fiyatın mevcut seviyenin üzerinde yer alan alçalan direnç çizgisinin haftalık kapanışla aşılması, kırılmanın teyidi anlamına gelebilir. Böylesi bir durumda, piyasa algısının yeniden alıcılar lehine dönmesi bekleniyor.

Ray’in analizine göre, DOGE şu anda üçgen yapının son bölümüne girmiş durumda ve güçlü bir hareket için pozisyon alıyor.

Öte yandan, grafikte potansiyel hedef olarak 0,70 dolar seviyesi işaretlenmiş durumda. Fakat bu seviyeye erişilmesi için DOGE’un henüz aşması gereken ara dirençler bulunuyor. Piyasa gözlemcileri, kırılmanın gerçekleşmemesi halinde DOGE fiyatının mevcut sıkışmanın içinde kalabileceğini ya da yükselen destek bölgesini yeniden test edebileceğini belirtiyor.

Alıcıların savunduğu destek ve 0,30 dolar hedefi

Bir başka teknik analist Butterfly’ın 3 günlük fiyat grafiği analizi ise, DOGE’un 0,085 ile 0,105 dolar arasında kalan destek bölgesinden defalarca dönerek alıcıların bu seviyeyi halen savunduğunu gösteriyor. Özellikle son sıçrama ile birlikte fiyat, destek alanının üst bandının üzerine çıktı.

Butterfly, bu bölgedeki hareketlerle ilgili olarak, alıcıların daha güçlü şekilde devre aldığını ve eğer kontrolü koruyabilirlerse DOGE’un 0,30 dolara yönelebileceğini aktarıyor.

DOGE’un 2025 sonlarından bu yana içindeki düşen kanal artık yukarı kırılmış durumda. Fiyat desteği test ettikten sonra kanal direncinin üzerine çıktı ve kısa vadede daha yüksek mumlar oluşmaya başladı. Ancak potansiyel bir yükselişin devamı için fiyatın mevcut aralığın üzerine tutunması gerekiyor.

Yukarı hareketin sürmesi halinde, önemli direnç seviyeleri sırasıyla 0,12, 0,15 ve 0,21 dolar olarak öne çıkıyor. Bu dirençler geçildikten sonra, grafikte belirtilen 0,30 dolar hedefi gündeme gelebilir. Diğer yandan, fiyat destek bölgesinde tutunamazsa yeniden 0,085 ve 0,105 dolar seviyelerinin test edilmesi mümkün görünüyor; bu da alıcıların momentumu kaybetmesine yol açabilir.

Sonuç olarak, Dogecoin’in önümüzdeki hareketi, kritik destek ve direnç bölgelerinde nasıl bir reaksiyon geleceğine bağlı olacak. Mevcut durumda, fiyat konsolidasyon sürecinde olup kırılma girişimi ile yükseliş beklentileri güçleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

