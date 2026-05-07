Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: New York Fed Nisan 2026 enflasyon beklentisi raporu

Bilmeniz Gerekenler

  • Nisan ayında, bir yıl sonraki döneme ilişkin medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artarak yüzde 3,6'ya yükselirken, üç yıl ve beş yıl sonraki dönemlere ilişkin beklentiler sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,0 olarak değişmedi.
  • Bir yıl sonraki gelir artışına ilişkin medyan beklentiler Nisan ayında 0,3 artarak %2,7'ye yükseldi.
  • İran gerilimi hızla sona ererse enflasyona dair endişeler toparlanabilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugünün önemli gelişmelerinden biri NY Fed’in enflasyon beklenti raporuydu. Akşam da NY Fed Başkanı Williams açıklamalarda bulunacak. Güncel durumda enflasyon petrol fiyatındaki artış nedeniyle yükseldiğinden yatırımcılar bu yıl için faiz indirimlerinden ümidini kesti. Peki rapor bize enflasyonla ilgili ne söylüyor?

Nisan enflasyon raporu

Petrol fiyatındaki artış enflasyonu aylıkta yüzde 1 artırmıştı ve İran gerilimi halen çözülemedi. Diğer yandan şok etkisinin tek seferlik olacağına dair tartışmalar bir nebze yatırımcıları rahatlattığından BTC’nin 83 bin dolara tırmandığını gördük. Gelecek hafta Trump Çin’e gidecek ve eğer oradan İran ile ilgili güzel haberlerle dönebilirse enflasyon beklentisi iyileşirken BTC daha da yükselebilir.

Nisan ayında, bir yıl sonraki döneme ilişkin medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artarak yüzde 3,6’ya yükselirken, üç yıl ve beş yıl sonraki dönemlere ilişkin beklentiler sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,0 olarak değişmedi. Bir yıl sonraki benzin fiyatı artışına ilişkin medyan beklentiler, Mart ayındaki ani yükselişin ardından 4,3 düşüşle %5,1’e geriledi.

Bir yıl sonraki gelir artışına ilişkin medyan beklentiler Nisan ayında 0,3 artarak %2,7’ye yükseldi; ancak ortalama işsizlik beklentileri —yani bir yıl sonra ABD işsizlik oranının daha yüksek olacağına dair ortalama olasılık— 0,4 artarak %43,9’a yükseldi ve bu, Nisan 2025’ten bu yana serideki en yüksek değer oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: İran yeni protokolü duyurdu, Anlaşmaya dair yeni açıklamalar

Artık karar anında, Kripto paraları bekleyen şey yaklaşıyor

7 Mayıs Fed açıklamaları ve faiz indirimleri

SoFi kripto gelirlerini 120,7 milyon dolarlık işlem maliyeti düşürdü kârı 852 bin dolarda kaldı

7 Mayıs kripto para piyasaları son durum ve beklentiler

Core Scientific ilk çeyrekte 347,2 milyon dolar zarar açıkladı gelir rekoru kırdı

Stablecoin piyasasında Tether ve Circle’ın payı büyüyor rekabet azaldı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı XRP spot ETF’lerde net varlıklar 1,11 milyar dolara çıkarak yüzde 1,26’lık arz kilitlendi
Bir Sonraki Yazı Dogecoin üçgen yapısında sıkıştı 0,70 dolar hedefi gündemde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin yeniden 80 bin dolar üzerine çıktı Bollinger Bandı kırıldı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Son Dakika: İran yeni protokolü duyurdu, Anlaşmaya dair yeni açıklamalar
BITCOIN (BTC)
Litecoin Core 0.21.5.5 yayımlandı önemli MWEB güncellemeleri getirildi
LITECOIN (LTC)
Artık karar anında, Kripto paraları bekleyen şey yaklaşıyor
BITCOIN (BTC)
Dogecoin üçgen yapısında sıkıştı 0,70 dolar hedefi gündemde
DOGECOIN (DOGE)
Lost your password?