Son Dakika: New York Fed Nisan 2026 enflasyon beklentisi raporu

Bugünün önemli gelişmelerinden biri NY Fed’in enflasyon beklenti raporuydu. Akşam da NY Fed Başkanı Williams açıklamalarda bulunacak. Güncel durumda enflasyon petrol fiyatındaki artış nedeniyle yükseldiğinden yatırımcılar bu yıl için faiz indirimlerinden ümidini kesti. Peki rapor bize enflasyonla ilgili ne söylüyor?

Nisan enflasyon raporu

Petrol fiyatındaki artış enflasyonu aylıkta yüzde 1 artırmıştı ve İran gerilimi halen çözülemedi. Diğer yandan şok etkisinin tek seferlik olacağına dair tartışmalar bir nebze yatırımcıları rahatlattığından BTC’nin 83 bin dolara tırmandığını gördük. Gelecek hafta Trump Çin’e gidecek ve eğer oradan İran ile ilgili güzel haberlerle dönebilirse enflasyon beklentisi iyileşirken BTC daha da yükselebilir.

Nisan ayında, bir yıl sonraki döneme ilişkin medyan enflasyon beklentisi 0,2 puan artarak yüzde 3,6’ya yükselirken, üç yıl ve beş yıl sonraki dönemlere ilişkin beklentiler sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 3,0 olarak değişmedi. Bir yıl sonraki benzin fiyatı artışına ilişkin medyan beklentiler, Mart ayındaki ani yükselişin ardından 4,3 düşüşle %5,1’e geriledi.

Bir yıl sonraki gelir artışına ilişkin medyan beklentiler Nisan ayında 0,3 artarak %2,7’ye yükseldi; ancak ortalama işsizlik beklentileri —yani bir yıl sonra ABD işsizlik oranının daha yüksek olacağına dair ortalama olasılık— 0,4 artarak %43,9’a yükseldi ve bu, Nisan 2025’ten bu yana serideki en yüksek değer oldu.