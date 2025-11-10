LITECOIN (LTC)

Yılların Altcoin’i 100 Doları Geri Aldı: Boğalar Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Özet

  • Litecoin 100 dolar seviyesini yeniden aşarak yatırımcı güvenini tazeledi.
  • Balina cüzdanlarında %6 artış, birikim sürecinin başladığını gösteriyor.
  • Ancak teknik göstergeler kâr satışları ve olası düzeltme riskine işaret ediyor.
İlayda Peker
İlayda Peker


İçeriği yapay zeka ile özetle

Litecoin $107.80 (LTC) yatırımcıları, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir bekledikleri bir hareketi gördü. Ekim ayındaki sert düşüşün ardından LTC, ilk kez 100 dolar psikolojik seviyesinin üzerine çıktı ve yazı kaleme alınırken 109 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Bu gelişme, Bitcoin $106,441.90’in 24 saat içinde %4 yükselerek 105.700 dolara ulaşmasıyla aynı zamana denk geldi. Analistler, bu iki gelişmenin piyasa duyarlılığında bir toparlanma işareti olabileceğini belirtiyor.

İçindekiler
1 Balina Aktivitesi Artıyor
2 Kâr Satışları Tehlikesi ve Teknik Engeller

Balina Aktivitesi Artıyor

Veri platformu Santiment’e göre, son üç ayda 100 bin LTC’den fazla varlık bulunduran cüzdanların sayısı %6 oranında arttı. Bu durum, büyük yatırımcıların birikim sürecine girdiğini gösteriyor. Ayrıca Litecoin’in zincir üzeri işlem hacmi günlük 15,1 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Artan balina ilgisi ve zincir üzeri faaliyet, Litecoin fiyatının yükseliş potansiyelini destekliyor.

Kâr Satışları Tehlikesi ve Teknik Engeller

Ancak her şey bu kadar pozitif görünmüyor. Zincir verilerine göre, 180 günlük MVRV oranının pozitife dönmesi, yatırımcıların kısa vadede kâr satışına yönelebileceği anlamına geliyor. Ayrıca, ortalama coin yaşı (Mean Coin Age) Ekim sonunda belirgin biçimde düştü. Bu da yatırımcıların varlıklarını daha fazla hareket ettirdiğini ve bir kısmının panik satışına geçtiğini ortaya koyuyor.

Litecoin’in ağ geliştirme faaliyetleri de Eylül ayının ilk haftasından bu yana neredeyse sıfır seviyesinde seyrediyor. Bu durum, projenin teknik tarafta yeterince aktif olmadığını ve fiyat hareketinin temelde güçlü bir büyümeden ziyade piyasa psikolojisine bağlı olabileceğini düşündürüyor.

Teknik analiz tarafında, 2025 yılına ait sabit hacim profili verileri, Litecoin için önemli fiyat bölgelerini gösteriyor. Buna göre, Değer Alanı Düşüğü (VAL) 94,9 dolar, Değer Alanı Yükseği (VAH) 131,85 dolar, kontrol noktası (POC) ise 118,2 dolar seviyelerinde bulunuyor. Bu üç nokta, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken kritik direnç ve destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Analistler, özellikle 118–132 dolar aralığındaki güçlü direnç bölgesine dikkat çekiyor.

Öte yandan Litecoin’deki bu yükseliş sinyalleri, son günlerde birçok altcoinde de gözlemleniyor. Örneğin Ethereum $3,612.82, haftalık ETF çıkışlarına rağmen 3.000 doların üzerinde tutunmayı başardı. Benzer şekilde XRP de 0,73 dolar direncini test ediyor. Genel olarak piyasa, Ekim ayındaki durgunluğun ardından toparlanma eğilimine girmiş durumda. Ancak analistler, Bitcoin’in 105 bin dolar üzerindeki kalıcılığının tüm piyasa için belirleyici olacağını vurguluyor.

Özetle Litecoin’in 100 dolar üzerindeki hareketi kısa vadeli bir canlanmayı işaret ediyor olabilir; ancak zincir üstü veriler, bu yükselişin güçlü bir temele dayanmadığını gösteriyor. Özellikle kâr realizasyonu ve düşük geliştirme faaliyeti, fiyatın kısa sürede yeniden 94–95 dolar bandına çekilme riskini barındırıyor. Uzun vadeli yatırımcılar için Litecoin hâlâ güvenilir bir seçenek olabilir, ancak kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması öneriliyor.

İlayda Peker
İlayda Peker
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
