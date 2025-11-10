Hükümet Kapanması Bitiyor, Kripto Paralardaki Yükseliş Kalıcı Mı?



Artık önemli ölçüde negatif etki doğuran hükümet kapanması nihayet sona eriyor. Kripto para yatırımcıları kapanmanın sona ereceğine dair umut artarken iştahlandı ve son 24 saatte BTC 106.670 dolara kadar yükseldi. Peki kripto paralardaki yükseliş kalıcı mı? Hükümet kapanması gerçekten bitti mi?

Hükümet Kapanması Bitti Mi?

Pazar günü geç saatlerde ABD Senatosu hükümet kapanmasını sona erdirmek için nihayet beklenen anlaşmaya vardı. Tarihin en büyük kapanması 41 günde tamamlandı ve kritik engel aşıldı. Daha önce ifade ettiğimiz üzere 60 oy lehte olmalıydı ve 51 basit çoğunluk yeterli olmuyordu. Harcama tasarısı için Demokratlardan 8’i lehte oy vererek Cumhuriyetçilerin bütçe yasasını çıkarmasını sağladı.

Eylül başından bugüne çok sayıda oylama başarısızla sonuçlandıktan sonra 8 Demokratın desteğiyle geçen yasa Temsilciler Meclisine gönderilecek. Peki ne oldu da lehte oy verdiler? Demokrat Senatör Senatör Tim Kaine kapanmadan bu yana işten çıkarılan federal çalışanların göreve iadesi ve 31 Ocak tarihine kadar işten çıkarmaların yasaklanması şartıyla bunu kabul etti.

Evet hükümet kapanması sona eriyor ancak sadece 31 Ocak tarihine kadar. Yani bir geçici bütçeden bahsediyoruz. Temsilciler Meclisi 19 Eylül tarihinden bugüne toplanmıyor ancak Senatonun geçici bütçe onayı onların 48 saat içine Temsilciler Meclisine dönmesini gerektiriyor.

Kripto Yükselişi Kalıcı Mı?

Geçici bütçe Temsilciler Meclisine geldiğinde iş biraz daha kolay olacak. Burada çoğunluk oyu gerekiyor ve 218 sandalye ile Cumhuriyetçiler çoğunlukta. Bu hafta içinde onayı verilmesi ve imza için Trump’a gönderilmesiyle kapanma bitecek ve ABD ekonomi verilerini kapsamlı biçimde göreceğiz. Tam 42 gündür ABD ekonomi verilerini göremediğimiz için bir temkinlilik durumu vardı.

Enflasyon raporu geçen ay istisna olarak yayınlandı ve normal görünüyordu. Kısa süre içinde son 40 küsur günün ekonomi raporları geldiğinde Aralık faiz kararına dair tahminler şekillenecek. Yani kısa süre içinde bunun kripto paralar için kalıcı bir yükseliş olup olmadığını göreceğiz.

Şimdilik 10 Aralık faiz kararı için beklenti %64,9 ihtimalle 25bp indirim yönünde.

Riskler bitti mi? Elbette hayır. Yüksek Mahkeme tarifeler konusunda muhtemelen Trump’ın aleyhine bir karar verecek. Bu durum ABD ekonomisini, kripto paraları, her şeyi olumsuz etkileyecek. Trump’ın alternatif ekonomik saldırı araçları üzerine çoktan bir plan kurduğu düşünülüyor karar çıktığı gibi Trump’ın “B planının şiddetine bağlı bir volatilite” göreceğiz.