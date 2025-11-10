5 Önemli Detay ve Kripto Paralarda 10 Kasım Haftası Tahminleri



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Kral kripto para birimi nihayet 100 bin dolar sınırından uzaklaşıyor ve yazı hazırlandığı sırada 106 bin doların üzerinde. Bazı altcoinlerde çift haneli artışlar var. Geçen hafta birçok müjdeli haberi peş peşe veren XRP Coin bugüne %12 artışla devam ediyor ve kilit desteği geri aldı. Peki QCP Capital analistlerinin güncel tahminleri ne yönde?

Kripto Para Tahminleri

Bu haftaya dair en önemli detayların başında hükümet kapanması geliyor. 40 günden fazladır devam eden kapanma artık sona eriyor. Hükümetin yeniden açılması için gerekli finansman anlaşmasına varıldı. Değiştirilen paketi önce Temsilciler Meclisi onaylayacak ve ardından Trump imzalayacak.

Birkaç gün sürmesi beklenen açılışın Çarşamba veya Perşembe günü tamamlanması bekleniyor. Hisse senedi vadeli işlemleri hükümet kapanmasının artık sonuna gelindiği yönündeki iyimserlikle yükseldi.

Bitcoin Toparlanıyor

Geçen hafta 100 bin doların birçok kez altına inen BTC nihayet 106 bin dolara geri döndü. 350DMA 102.800 dolardaydı ve 2 gün bunun altında kapanış gördüğümüz için yatırımcılar uzun vadeli yükseliş yapısının bozulduğundan endişeleniyordu. Haftanın en kilit ikinci detayı BTC’nin canını kurtarması oldu.

ETF akışının bugün güçlü başlaması destekleyici olacak. QCP Capital analistleri şunları söyledi;

“Risk Tersine Dönüşleri, Put opsiyonlarına doğru biraz daha az eğilimli hale geldi, bu da başka bir keskin likidasyon endişesinin azaldığını gösteriyor.”

Opsiyon Akışları ve Arz Şokları

QCP Capital analistlerinin dikkat çektiği diğer 2 önemli detay bunlar. Opsiyon aktivitesi iki yönlü seyrediyor ve eski yatırımcıların satışa pompaladığı Bitcoin $106,441.90’ler grafikleri biraz sarsıyor. Analistler şunları söyledi;

“Opsiyon aktivitesi iki yönlü seyretti; büyük BTC-26DEC25 112k/120k/150k Call Fly alıcıları, önemli BTC-26DEC25 135k/140k Call Spread satıcıları ile birlikte görüldü. Akışlar, durgun momentum ve devam eden eski arz baskısı ortasında, BTC’nin yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edip edemeyeceğine dair beklentilerin bölünmüş olduğunu vurguluyor. İlginç bir şekilde, mevcut OG satışlarının boyutu ve rastgeleliği, Silk Road ve MtGox BTC arzlarından kaynaklanan tarihsel arz fazlasını yansıtıyor. Ancak, geçmiş döngülerde görüldüğü gibi, piyasalar daha derin likidite ve daha çeşitlendirilmiş piyasa katılımcıları sayesinde benzer arz şoklarını daha önce emmiştir. Bu, OG cüzdan dağıtımlarının, her ne kadar yıkıcı olsa da, BTC’nin yapısal gidişatını bozma olasılığının düşük olduğunu göstermektedir.”

Kripto Rezerv Şirketleri

Kripto Para Hazineleri (Digital Asset Treasuries – DAT’s) duyarlılığın temel itici gücü. Son günlerde NAV dengesizliği nedeniyle hisse geri alımları bu alanda endişeye neden olsa da BTC fiyatındaki artış onları da rahatlatacak. ETF maliyeti de mevcut fiyatları destekleyici hale getiriyor. Makro cephedeki destekleyici gelişmeler ve ETF girişleri rezerv şirketlerini cesaretlendirirken spot girişleri de artırabilir.

Uzun vadeli yatırımcıların satışları bitene kadar BTC yükselmese de düşüşten kaçınması bizim için harika olacak.