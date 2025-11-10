Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 10-16 Kasım



Her hafta olduğu gibi bugün de kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Haftalık takvim kripto paralarda volatilitenin artacağı zaman dilimlerini doğru tespit için son derece önemli. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 106 bin doların üzerinde ve ETH 3.600 dolarda.

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Bu hafta hükümet kapanması sona eriyor ve Trump zenginler hariç herkese 2 bin dolar dağıtacağını açıkladı. Aralık ayında QE resmen başlıyor. Bu iki gelişme parasal genişlemenin hızlı biçimde risk piyasalarını yukarı taşıyabileceğini gösteriyor. Peki önümüzdeki gün ve saatlerde kripto paraları neler bekliyor?

10 Kasım Pazartesi

LINEA Kilit Açılışı (Arzın %16,44’ü)

11 Kasım Salı

14:00 ABD NFIB İş Güven Endeksi (Beklenti: 98,5 Önceki: 98,8)

Injective Duyurusu

Aptos Kilit Açılışı (%0,69)

12 Kasım Çarşamba

06:25 Fed/Barr Konuşacak

Cardano $ 0.593425

Velodrome Etkinliği

17:20 Fed/Williams

18:00 Fed/Paulson

18:20 Fed/Waller

20:30 Fed/Miran

13 Kasım Perşembe

16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi Aylık (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)

16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %3)

20:15 Fed/Musalem ve Hammack

Avax Kilit Açılışı (%0,33)

14 Kasım Cuma

16:30 ABD ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,5)

Franklin XRP ETF Karar Tarihi

15 Kasım Cumartesi

SEI Kilit Açılışı (%1,11)

Kilit Açılışı (%1,11) STRK (%5,34)

16 Kasım Pazar

ARB Kilit Açılışı (%1,94)

Kripto Paralarda Tahminler

XRP ETF için karar bu hafta açıklanabilir ancak öncelikle hükümet kapanmasının sona ermesi gerekiyor. Solana ETF için de gecikmiş bir karar var. Kapanma bittiğinde SEC kanalından altcoin ETF kararıyla ilgili duyurular bekleyeceğiz. Eğer tahmin edildiği gibi her altcoin özelinde tüm başvuruları (karar tarihi gelmeyenleri de) toplu şekilde onaylarlarsa bu heyecan verici olur.

CPI ve PPI verileri enflasyon açısından ne durumda olduğumuzu bize söyleyecek. 10 Aralık faiz kararına dair beklenti şekillenirken bu önemli olacak. Haftanın yoğunluğu hükümet kapanmasının resmen tamamen biteceğine bağlı olarak değişecek.

Kripto paralarda devasa kilit açılışları yok ancak Fed açıklamaları bir nebze sarsıntı getirebilir. Piyasa koşulları iyi kalır ve geçen hafta XRP’nin etkinliğinde olduğu gibi büyük duyuruları Cardano Summit etkinliğinde görürsek ADA Coin grafiği yukarı gidebilir.