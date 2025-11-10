Kripto Para

Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 10-16 Kasım

Özet

  • Hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamaları grafikleri etkileyebilir.
  • Çarşamba günü Cardano Summit var ve ADA Coin hareketlenebilir.
  • Perşembe günü TÜFE Cuma günü ÜFE verisi bekleniyor. Hükümet kapanması sona ererse raporları görmeye başlayacağız.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Her hafta olduğu gibi bugün de kripto para yatırımcılarını bekleyen önemli gelişmeleri ele alıyoruz. Haftalık takvim kripto paralarda volatilitenin artacağı zaman dilimlerini doğru tespit için son derece önemli. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 106 bin doların üzerinde ve ETH 3.600 dolarda.

İçindekiler
1 Haftanın Önemli Gelişmeleri
1.1 10 Kasım Pazartesi
1.2 11 Kasım Salı
1.3 12 Kasım Çarşamba
1.4 13 Kasım Perşembe
1.5 14 Kasım Cuma
1.6 15 Kasım Cumartesi
2 Kripto Paralarda Tahminler

Haftanın Önemli Gelişmeleri

Bu hafta hükümet kapanması sona eriyor ve Trump zenginler hariç herkese 2 bin dolar dağıtacağını açıkladı. Aralık ayında QE resmen başlıyor. Bu iki gelişme parasal genişlemenin hızlı biçimde risk piyasalarını yukarı taşıyabileceğini gösteriyor. Peki önümüzdeki gün ve saatlerde kripto paraları neler bekliyor?

10 Kasım Pazartesi

  • LINEA Kilit Açılışı (Arzın %16,44’ü)

11 Kasım Salı

  • 14:00 ABD NFIB İş Güven Endeksi (Beklenti: 98,5 Önceki: 98,8)
  • Injective Duyurusu
  • Aptos Kilit Açılışı (%0,69)

12 Kasım Çarşamba

  • 06:25 Fed/Barr Konuşacak
  • Cardano $0.593425 Summit
  • Velodrome Etkinliği
  • 17:20 Fed/Williams
  • 18:00 Fed/Paulson
  • 18:20 Fed/Waller
  • 20:30 Fed/Miran

13 Kasım Perşembe

  • 16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi Aylık (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)
  • 16:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %3)
  • 20:15 Fed/Musalem ve Hammack
  • Avax Kilit Açılışı (%0,33)

14 Kasım Cuma

  • 16:30 ABD ÜFE Yıllık (Beklenti: %2,5)
  • Franklin XRP ETF Karar Tarihi

15 Kasım Cumartesi

  • SEI Kilit Açılışı (%1,11)
  • STRK (%5,34)

16 Kasım Pazar

  • ARB Kilit Açılışı (%1,94)

Kripto Paralarda Tahminler

XRP ETF için karar bu hafta açıklanabilir ancak öncelikle hükümet kapanmasının sona ermesi gerekiyor. Solana ETF için de gecikmiş bir karar var. Kapanma bittiğinde SEC kanalından altcoin ETF kararıyla ilgili duyurular bekleyeceğiz. Eğer tahmin edildiği gibi her altcoin özelinde tüm başvuruları (karar tarihi gelmeyenleri de) toplu şekilde onaylarlarsa bu heyecan verici olur.

CPI ve PPI verileri enflasyon açısından ne durumda olduğumuzu bize söyleyecek. 10 Aralık faiz kararına dair beklenti şekillenirken bu önemli olacak. Haftanın yoğunluğu hükümet kapanmasının resmen tamamen biteceğine bağlı olarak değişecek.

ABD Çekirdek Enflasyon Aylık

Kripto paralarda devasa kilit açılışları yok ancak Fed açıklamaları bir nebze sarsıntı getirebilir. Piyasa koşulları iyi kalır ve geçen hafta XRP’nin etkinliğinde olduğu gibi büyük duyuruları Cardano Summit etkinliğinde görürsek ADA Coin grafiği yukarı gidebilir.

