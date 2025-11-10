Son Dakika: Stragey Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Bugün Duyurdu



Bitcoin $106,441.90 balinalarının satışları devam ederken kripto para rezerv şirketleri beklenen desteği vermiyor. Strategy ise az da olsa istikrarlı alımlara devam ederek buradayım diyor. ETF kanalındaki toparlanma ve rezerv şirketlerinin daha fazla ek sermaye bulmasıyla kriptodaki negatifliğin dağıldığını görebiliriz.

Bitcoin Son Dakika

Michael Saylor biraz önce şirketi Strategy’nin yeni Bitcoin alımını duyurdu. Yine sınırlı bir alım var. Şirket 487 BTC satın almak için geçen hafta 49,9 milyon dolar harcadığını açıkladı. 2025 yılı başından bugüne şirketin BTC geliri %26,1 oldu. 9 Kasım itibariyle ortalama maliyetleri 74.079 dolara tırmandı ve alımlar için toplam harcama 47,54 milyar dolar oldu. Eldeki rezerv 641.962 BTC oldu.

BTC son alım duyurusunu pek umursamadı. Kapanmanın sona ermesi için Temsilciler Meclisinin en geç yarın toplanması bekleniyor ve Çarşamba gününe kadar Trump’ın geçici bütçe yasasını onaylayacağı düşünülüyor. Ardından gelecek ekonomi raporlarının kripto lehine olması yatırımcıların risk iştahını artırabilir.