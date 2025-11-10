COINBASEKripto Para

Son Dakika: Coinbase Kripto Paraları Yükseltecek Büyük Müjdesini Duyurdu

  • Coinbase bireysel yatırımcılar için token lansman platformu başlatacak ve ilk proje MONAD olacak.
  • Bireysel yatırımcılarda ICO coşkusu tetiklenebilirse kripto paralara bölgeden sermaye girişi hızlanabilir.
  • Her ay 1 lansman yapılacak ve ilk projeleri görkemli başlangıçlar yapması bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
ABD yatırımcılarının son zamanlarda kripto paralar için daha az iştahlı hale geldiğinden bahsediyorduk. Coinbase borsası milyonlarca ABD’li yatırımcıyı harekete geçirebilecek büyük bir adım atıyor. Global borsalara erişimi olmayan Amerikalılar artık Coinbase tarafından yapılacak token lansmanlarına katılabilecek.

Kripto Paralar Son Dakika

Coinbase bireysel yatırımcıların henüz token listelemesi yapılmadan önce kripto para alabilecekleri bir ön satış platformu duyurdu. ICO coşkusu önceki boğa sezonlarında büyük dalgalanmalara yol açmıştı. Şimdi bu heyecan gecikmeli olarak ABD’ye geliyor. Tıpkı global borsalarda olduğu gibi ABD’li yatırımcılar ön satışlara katılarak ilk satış fiyatından tokenleri satın alarak piyasalar açıldıktan sonra cazip fiyattan satma imkanı yakalayacak.

Ayda 1 tokenin lansmanı planlanıyor ve ilk altcoin MONAD olacak. Yatırımcılar bir haftalık süreçte satın alma taleplerini borsaya iletecek ve özel algoritma talepte bulunan yatırımcılara bunları alma imkanı tanıyacak. Önümüzdeki hafta yapılacak olan ilk lansman eğer ABD’li yatırımcılarda bir ICO çılgınlığı başlatabilirse kripto paralara çok daha fazla sermaye girdiğini görebiliriz.

Coinbase Premium uzun süredir negatif ve ABD’li yatırımcıların risk iştahındaki zayıflama genel piyasa performansını olumsuz etkiliyor. İşlem hacmi ve iştahın bu platform ile artıp artmadığına bağlı olarak grafiklerde ciddi dalgalanma görebiliriz.

