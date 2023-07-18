Bitcoin fiyatı yeniden 30.000 doların altında ve yatırımcılar daha fazla kayıptan endişelendiği için altcoin riskini azaltıyor. Birçok müjdeli habere rağmen 32.000 doları aşamayan fiyat şimdi 30.000 doların altında kritik destek seviyesini kırmak için mücadeleye hazırlanıyor. Peki güncel yorum ve tahminler fiyatla ilgili neye işaret ediyor?

Kripto Paralar Artar Mı?

Yukarı yönlü ivmeye dair çok az işaret ve azalan göreceli güç endeksi (RSI) kral kriptonun tekrar 31.000 doları hedeflemesi ihtimalini zayıflatıyor. Yatırımcılar 27.000 dolara kadar uzanan aşağı yönlü hedeflere şimdiden odaklanmaya başladı. Eğer fiyat riskli bölgede daha fazla dalgalanmaya devam ederse altcoinlerdeki kar satışları daha da hızlanabilir. Birçok altcoin kritik direnç seviyelerinden uzaklaşıyor ve taban desteklerini hedefliyor.

Popüler kripto para analisti Rekt Capital güncel durumla alakalı görüşlerini açıkladı. Ünlü analist pek iyimser görünmüyordu.

“30.600 dolar direncinin ötesinde yukarı yönlü hareket ettikten sonra, BTC nihayet yüksek tepe noktasını kaybetti. Yüksek dibin altındaki Haftalık Kapanış bu kaybı teyit edecek ve bu HL direnç olarak hareket ettiği sürece 29.300 doları görebiliriz.”

Kripto Uzmanları Yorum

Diğer analistler 2023 yükseliş trendinin geri dönme potansiyelini göz önünde bulundurarak mevcut geri çekilmenin ötesine bakmaya hevesliydi. Elbette halving ve diğer gerekçelerle piyasaların uzun vadede yükselişini sürdürmesi muhtemel ancak kısa vadede işler pek yolunda gitmiyor. Yine de diğer analistlerin görüşlerine göz atalım.

Jelle şunları söyledi;

“Bitcoin direncin altında konsolide olurken, RSI neredeyse tamamen sıfırlandı. Burada destek için bir miktar teklif bulun ve ana direnç seviyesinin başka bir testine gidebiliriz”.

RSI “sıfırlaması” günlük metriği en son Haziran ortasında, BTC/USD’nin hala 26.000 dolar civarında işlem gördüğü seviyelere taşıdı.

Scott Melker ise 28.600 dolara kadar düşüş yaşanabileceğinin ancak uzun vadede görünümün pozitif olduğunun altını çizdi. Eğer Melker haklı çıkarsa BTC fiyatı 28.600 dolar seviyesini ziyaret edecek ardından da toparlanmaya başlayacak.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 29.730 dolarda bulunuyordu. Coinbase borsasına yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 4.115 BTC giriş oldu.