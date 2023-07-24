Bugün günlerdir beklenen Bitcoin (BTC) düşüşü gerçekleşti. Bir süredir satışların hızlanabileceğinden bahsediliyordu. Öte yandan Worldcoin bugün Binance borsasında işlem görmeye başladı. Sosyal medyada fazlasıyla ses getiren altcoin emsalleriyle karşılaştırıldığında piyasa yükselişine katkıda bulunmuş değil.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Yatırımcılar Federal Rezerv‘in bu hafta vereceği para politikası kararını beklerken Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatı düştü. OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından kurulan yeni bir kripto para biriminin küresel lansmanı, sektörde moralleri yükseltmek için pek bir şey yapamadı. Günlerdir uyardığımız husus toplantı tarihi yaklaştıkça düşüşün derinleşebileceği yönündeydi.

Beklenen oldu 30.400 dolar üzerinde tutunamayan fiyat 29.700 dolar seviyesini de kaybettiği için 28.800 dolar bölgesine hızlı bir iniş başlattı. Fed bu Çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak ve muhtemelen ikinci, son faiz artışı için önemli sinyaller verecek. Eğer beklendiği gibi olursa piyasaların 50bp artışı fiyatlaması sancılı olabilir.

Öte yandan ekonominin resesyona gireceğine dair artan kanaat hisse senedi, kripto piyasalarını baskılamaya devam edebilir. Daha fazla sıkılaşma, resesyon, likiditenin azalması ve diğer tüm şeyler kripto para piyasalarında zaten azalan hacimlerin daha da kuruyabileceği anlamına geliyor.

Worldcoin (WLD)

Sam Altman tarafından başlatılan proje tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu. Halen Binance borsasında 2,5 doların üzerinde alıcı bulan altcoin ABD bölgesinde kullanılabilir değil. Üstelik iris taramalarına da güvenlik, gizlilik endişeleri nedeniyle bölgede izin verilmiyor. Geçmişte birçok kez böylesine ses getiren lansmanların piyasa geneli üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğunu görmüştük. Bugün beklenen olmadı.

WLD Coin fiyatı orta vadede hakkındaki eleştirilerin daha yüksek sesle dillendirilmesi halinde sürpriz düşüşler yaşayabilir. Daha şimdiden birçok kripto öncüsü biyometrik verilerin toplanmasının tehlikeli olduğunu söyledi. Bu verilerin OpenAI CEO’sunun projesi aracılığıyla toplanması da Worldcoin hakkındaki spekülasyonların artmasına neden oluyor.

Gelişen teknoloji artık biyometrik verilerin bile risk altında olduğu bir dünyaya doğru hepimizi itiyor. Peki kimlik bilgilerimiz? Çoğu ülke siber saldırılar nedeniyle bu mahrem bilgilerini dark web’e zaten düşürdü. Anlaşılan şimdi sırada parmak izi, dna’larımız, irislerimiz var.