XRP Güçlü Geri Dönüş Sinyali Veriyor: ETF Umutları Piyasayı Canlandırdı

Kripto para piyasası son 12 saatte yeniden ivme kazanırken, en büyük kazananlar arasında XRP öne çıktı. CoinGecko verilerine göre, ilk 15 altcoin arasında en yüksek artışı kaydeden XRP, %7’nin üzerinde değer kazanarak sabah saatlerinde 2,50 dolara yaklaştı. Bu ani yükselişin arkasında ise ABD’de yaşanan siyasi gelişmeler ve ETF cephesindeki hareketlilik yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın vatandaşlara 2.000 dolarlık temettü dağıtımı vaadi ve hükümetin yakında yeniden açılabileceği yönündeki açıklaması yatırımcı güvenini tazeledi.

ETF Onayı Beklentisi XRP’ye Güç Katıyor

Bununla birlikte, Bitwise, Franklin Templeton, 21Shares, Canary Capital ve CoinShares gibi büyük şirketlerin XRP ETF başvurularını güncellemesi, piyasalarda yeni bir beklenti yarattı. Bu başvuruların Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) listelerinde yer alması, ETF onay sürecinin hızlanabileceği yorumlarını güçlendirdi. Bazı uzmanlara göre, hükümetin kapanma süreci sona ererse, bu başvurular birkaç gün içinde onay alabilir.

Teknik Analistler XRP İçin Yeni Zirveler Öngörüyor

Kripto analisti CW, XRP’nin “dönüm noktasına” ulaştığını ve “dip seviyesinden toparlandığını” ifade etti. Analize göre, varlık güçlü bir yükseliş trendine girerek “Faz 4” aşamasında yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru ilerleyebilir. Bir diğer analist CRYPTOWZRD ise XRP/BTC paritesinde hafif bir boğa kapanışı gözlemlediğini belirterek, Bitcoin $106,441.90’in piyasa hakimiyetinde yaşanabilecek bir düşüşün XRP lehine ivme yaratabileceğini söyledi.

Öte yandan, önceki günlerde Glassnode verileri, uzun vadeli XRP sahiplerinin son dönemde kâr satışına yöneldiğini göstermişti. Ancak son 24 saatteki fiyat hareketi, bu satış baskısının azaldığını ve piyasa duyarlılığının yeniden pozitife döndüğünü ortaya koydu.

Ek olarak XRP’nin yükselişi yalnız kalmadı. Aynı dönemde Solana (SOL) ve Cardano (ADA) $0.593425 gibi diğer büyük altcoinler de %4 ila %6 arasında artış kaydetti. Özellikle Solana, artan işlem hacmi ve kurumsal yatırımcı ilgisiyle birlikte haftalık bazda en iyi performans gösteren varlıklardan biri oldu. Analistler, bu genel toparlanmanın kripto piyasasında ETF beklentilerinin yanı sıra yatırımcı psikolojisindeki düzelmeye de bağlı olduğunu vurguluyor.

XRP’nin son yükselişi, hem teknik göstergeler hem de makro gelişmeler açısından umut verici bir tablo çiziyor. ETF başvurularının onaylanması halinde XRP’nin yeni bir boğa döngüsüne girmesi olası görünüyor. Ancak kısa vadede volatilitenin süreceği ve yatırımcıların temkinli davranması gerektiği de unutulmamalı. Kripto piyasasında uzun süredir beklenen “ETF etkisi”, bu kez XRP ile gerçek bir sınavdan geçebilir.