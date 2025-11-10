Bitcoin 107.000 Doları Aştı: Kaldıraçlı İşlemler Yine Zarar Ettirdi! 12 Saatte 12 Likidasyon!



Bitcoin $106,441.90 haftaya güçlü bir başlangıç yaparak 107 bin dolar seviyesini yeniden test etti. Bu yükseliş, özellikle yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcılar için ağır sonuçlar doğurdu. Lookonchain verilerine göre, “James Wynn” takma adını kullanan popüler bir trader, yalnızca 12 saat içinde tam 12 kez likidasyon yaşadı. Wynn’in hesabı son iki ayda 45 kez benzer durumla karşılaşmıştı. Hafta sonu boyunca Bitcoin’i “short”layan Wynn, 85.410 dolar kaybederek hesabında sadece 6.010 dolar bıraktı.

Trump’ın Açıklamaları Piyasayı Harekete Geçirdi

Bu likidasyon dalgası, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ekonomik vaadiyle aynı zamana denk geldi. Trump, yüksek gelir grubunun dışında kalan milyonlarca Amerikalıya 2.000 dolarlık “temettü” ödemesi yapılacağını duyurdu. Uzmanlara göre bu tür parasal genişlemeler, tarihsel olarak kripto piyasalarına taze likidite akışı yaratıyor. Açıklamanın ardından Bitcoin 102 bin dolar seviyesinden 107 bin dolara kadar tırmandı.

Piyasanın genel hareketiyle birlikte altcoinler de dikkat çekici artışlar yaşadı. WLFI yüzde 30’a yakın bir sıçrama gerçekleştirirken, PUMP yüzde 16, ZEC yüzde 16 ve UNI yüzde 14 değer kazandı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte toplam 360 milyon dolarlık pozisyon likide edildi. Bunun 260 milyon dolarlık kısmı “short” işlemlerden geldi. Toplamda 120 bin yatırımcı zararla karşı karşıya kaldı.

Ethereum ETF’leri de Etkileniyor

Bitcoin’in bu güçlü yükselişi, piyasa genelindeki yatırım eğilimlerini de değiştirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Ethereum $3,612.82 ETF’lerinde görülen çıkışlar, yatırımcıların risk iştahının azaldığını gösteriyordu. Ancak Bitcoin’in yeniden ivme kazanmasıyla, kurumsal fonların Ethereum ve diğer altcoin ETF’lerine dönüş yapabileceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle Kasım ayı sonuna doğru altcoin piyasasında yeni bir canlanma yaratabilir.

Sonuç olarak Bitcoin’in 107 bin dolar eşiğini aşması, piyasadaki genel güvenin yeniden artmaya başladığını gösteriyor. Ancak bu yükselişin kaldıraçlı yatırımcılar için ciddi kayıplara yol açması, piyasanın hâlâ oldukça volatil olduğuna işaret ediyor. ABD yönetiminden gelen ekonomik teşvik açıklamaları kısa vadede alım dalgası yaratsa da, uzun vadeli sürdürülebilirlik için makroekonomik dengelerin nasıl şekilleneceği belirleyici olacak. Kripto piyasasında hâlâ “kolay kazanç” beklentisiyle hareket eden yatırımcıların, temkinli davranması gerektiği açık.