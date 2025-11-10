Kripto Para

Kripto Piyasasında Son Durum: Yeni Canlanma Sinyalleri Var!

Özet

  • Kripto piyasasında kapanma sonrası beklentiler kuvvetlenerek değerler yükseldi.
  • Düzenleyici belirsizlik hâlâ devam ediyor, düzenleme süreci kritik önemde.
  • Yakın dönemde sermaye girişi artabilir, piyasalar toparlanma sinyali veriyor.
Federal bütçe krizinin gölgesindeki kripto piyasası, Washington’da yaşanan ilerleme işaretleriyle birlikte yeniden ivme kazandı. ABD Senatosu’nun bütçe tasarısını geçirmesiyle federal hükümetin yeniden açılmasına giden yol netleşti ve bu durum, küresel yatırımcıların algısında pozitif etki yarattı. Verilere göre, “Crypto Fear & Greed Index” dün 22’den 29’a yükseldi ve piyasa değeri yaklaşık %4,6 artarak 3,66 trilyon dolara çıktı.

İçindekiler
1 Kapanmanın Kriptoya Etkisi
2 Düzenleme Sürecinin Önemi ve Beklentiler

Kapanmanın Kriptoya Etkisi

Bu toparlanma sürecinde örneğin Bitcoin $106,441.90 yaklaşık 24 saat içinde %4 artışla 105.990 dolara, Ethereum $3,612.82 %7 artışla 3.622 dolara, XRP yaklaşık %8,7 artışla 2,46 dolara ve Solana da %6,5 artışla 167 dolara yükseldi. Ayrıca son 24 saatte yaklaşık 338 milyon dolarlık likidasyon gerçekleşti ve açık pozisyon hacmi 148 milyar dolara ulaştı; bu da bazı yatırımcıların çekilmenin ardından yeniden pozisyon almaya başladığını gösteriyor.

Kapanma 1 Ekim’de başladı ve federal harcama öncelikleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle haftalarca sürdü. Bu süreçte pek çok hükümet fonksiyonu durdu, çalışanlar izne çıkarıldı ve dijital varlıkların düzenlemesi de dâhil olmak üzere birçok denetim süreci aksadı. Böyle bir belirsizlik ortamı, likiditenin sıkışması ve politika yönünün net olmaması nedeniyle kripto varlıkları negatif etkiledi.

Senato’nun geçirdiği tasarı tam bir çözüm sağlamasa da haftalardır ilerleme görülmeyen süreçte ilk anlamlı hamle oldu. Eğer kalan yasama adımları gecikmeden geçerse, hükümet işlemleri günler içinde yeniden başlayabilir ve piyasalar da bu olasılığı şimdiden fiyatlıyor. Bu durum kripto piyasasında bir “bekleme” döneminden çıkışın sinyali olabilir.

Düzenleme Sürecinin Önemi ve Beklentiler

Kapanma yalnızca hükümet işlemlerini durdurmadı; aynı zamanda düzenleyici kurumların, özellikle SEC ile CFTC işleyişini de yavaşlattı. ETF başvurularının, stablecoin kurallarının ve token listelerinin incelenmesi aksadı. Bu belirsizlik, kripto piyasasında “ne zaman düzenleme netleşecek?” sorusunu öne çıkardı.

Analistler önümüzdeki haftalarda piyasaya 180 milyar ile 300 milyar dolar aralığında sermaye girişi bekliyor; tıpkı kapanma sonrası geçmişteki benzer dönemlerde yaşandığı gibi… Örneğin 2018-2019 kapanmasından sonra hisse senetleri ve Bitcoin büyük kazanımlar elde etmişti. Bu bağlamda yatırımcı güveni de artış kaydediyor; volatilitesi yüksek varlıklardan çıkışlar kapanma sürecinde artmıştı, şimdi risk iştahı geri gelebilir.

Özetle, kapanma sonrası görünüm kripto açısından olumlu sayılabilir ancak bu toparlanma tamamen güvenli bir zeminde değil. Çünkü düzenleyici belirsizlik hâlâ var ve yasa yapım süreci tamamlanmadı. Yatırımcıların işaretlere dikkat etmesi gerekiyor: Hükümetin yeniden açılması, düzenleyici kurumların faaliyetlerine devam etmesi ve ETF gibi önemli başvuruların onaylanması piyasada yeni ivme yaratabilir. Ancak bu süreci “şimdilik” olumlu yorumlarken, ekonomide ortaya çıkabilecek diğer riskleri de göz önünde bulundurmak akıllıca olur.

