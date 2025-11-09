Pi Network’te Balina Hareketliliği: Devasa Alımlar Fiyatta Yükselişi Getirebilir



Pi Network (PI) fiyatı son günlerde 0,2240 dolar seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Yıl içindeki en yüksek seviyesinden yüzde 90’dan fazla düşen altcoin piyasanın dikkatini yeniden üzerine çekecek yeni bir gelişmeyle gündemde. PiScan verilerine göre daha önce milyonlarca coin biriktiren anonim bir balina iki aylık aranın ardından yeniden alım yapmaya başladı. Yalnızca son dokuz günde 5.3 milyon adet PI toplayan bu cüzdan, toplam 371 milyon adet coin’le 82 milyon doların üzerinde bir varlık kontrol ediyor. Balina, Ekim ayındaki sert düşüş sırasında 40 milyon dolardan fazla zarara uğramasına rağmen alımlarına hız vererek yeniden yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Pi Network Ekosistemi Genişliyor: Yapay Zeka ve DeFi Hamleleri

Pi Network ekibi son haftalarda proje altyapısını güçlendiren önemli adımlar attı. Mayıs ayında duyurulan 100 milyon dolarlık ekosistem fonundan yapılan ilk yatırımlardan biri yapay zeka ve robotik alanında faaliyet gösteren OpenMind adlı şirkete yöneldi. Bu iş birliği kapsamında Pi kullanıcılarının yapay zeka modellerinin eğitim sürecine katkı sağladığı bir deneme süreci yürütüldü.

Ayrıca ağ, merkeziyetsiz borsalar, likidite sağlayıcıları ve otomatik piyasa yapıcılar için testnetini devreye aldı. Bu test ağının ardından ana ağda DeFi altyapısının faaliyete geçmesi hedefleniyor. Proje ekibi aynı zamanda kimlik doğrulama sürecini hızlandırmak amacıyla yeni bir yapay zeka modeli tanıttı. Söz konusu model son aylarda milyonlarca kullanıcının KYC doğrulamasını başarıyla tamamladı.

PI Coin’de Teknik Görünüm Ne Yönde?

Teknik analiz PI Coin‘in fiyatının düşüş trendinin sonuna yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor. Günlük grafiklerde oluşan düşen takoz formasyonu yukarı yönlü kırıldı ve yeniden test edildi. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ile Fiyat Yüzdesi Osilatörü (PPO) göstergelerindeki pozitif ayrışma da olası yükseliş sinyali veriyor.

Analistlere göre mevcut 0,2240 dolar seviyesinden itibaren güç toplayan PI coin yukarı yönlü hareketini sürdürmesi halinde 0,50 dolar direncine kadar yükselebilir. Bu seviye mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 127’lik bir yükselişe karşılık geliyor. Ancak fiyatın 0,1493 doların altına sarkması teknik açıdan yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.