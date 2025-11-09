Kripto Para

Eski Binance CEO’su Zhao: “Hükümetler Kripto Paranın Gerçek Değerini Fark Etti”

Özet

  • Devletlerin kripto parayı “sağlam para” olarak tanımlaması kripto paraların küresel finans sisteminde kurumsal meşruiyet kazandığını gösteriyor.
  • Zhao’nun danışmanlık görevleri ve ABD’nin artan rezerv hamleleri bu dönüşümün hızlandığını kanıtlıyor.
  • Analistler bu farkındalığın Bitcoin’i ve diğer kripto paraları yeni bir para standardına taşıyabileceği görüşünde.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao, 9 Kasım’da yaptığı açıklamada iki farklı ülkenin üst düzey hükümet yetkililerinin kripto parayı “sağlam para” olarak nitelendirdiğini aktardı. Zhao, bu ifadeyi “nihayet farkındalık gerçekleşiyor” sözleriyle yorumladı. Bu tanım devletlerin kripto paralara bakışında köklü bir fikir dönüşümünün başladığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Devletlerin “Sağlam Para” Tanımı
2 Devletlerin Kripto Para Açılımları

Devletlerin “Sağlam Para” Tanımı

Ekonomik literatürde sağlam para, değerini koruyan ve enflasyona karşı dayanıklı, genellikle altın ya da gümüş gibi kıymetli metallere dayalı para birimlerini ifade eder. Günümüzde Bitcoin $106,441.90, bu tanıma en yakın dijital varlık olarak görülüyor. Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Bitcoin’in yıllık arz artışının yalnızca yüzde 0,84 ile altının yüzde 1,5–2 aralığındaki oranına göre daha kıt olduğunu belirtti. Zhao da kısa süre önce yaptığı değerlendirmede altının doğrulanmasının zorluğuna karşılık Blockchain tabanlı varlıkların şeffaf yapısına dikkat çekmişti.

2025 itibarıyla Bitcoin ve altın, küresel para arzının yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturuyor. Bu oran dijital varlıkların sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda para politikaları açısından da stratejik bir varlık sınıfına dönüştüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Devletlerin Kripto Para Açılımları

Zhao, 2024’te Pakistan tarafından Kripto Para Konseyi’ne, 2025’te ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov’a dijital varlık danışmanı olarak atanmıştı. Pakistan nüfusunun yaklaşık yüzde 8’ine denk gelen 15–20 milyon kişi kripto para kullanıcısı konumunda. Ülke, 2025’te Bitcoin rezervi oluşturdu ve sanal varlık lisanslama sürecini başlattı. Kırgızistan ise aynı yıl kendi ulusal stablecoin’i KGST’yi piyasaya sürdü ve kripto rezervine BNB’yi dahil etti.

ABD, 34.2 milyar dolarlık dijital varlık rezerviyle devlet düzeyinde en büyük kripto para sahibi olarak öne çıkıyor. Mart ayında yayımlanan başkanlık kararnamesiyle kurulan Stratejik Bitcoin Rezervi, son olarak 326.588 adet BTC’ye ulaştı. El Salvador ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de dijital rezervlerini büyütüyor. Galaxy Research’e göre yıl bitmeden en az beş ülke daha rezervine Bitcoin ekleyecek.

Uzmanlar, hükümetlerin Bitcoin’i ve diğer kripto paraları “sağlam para” olarak tanımlamasının varlığı spekülatif bir araçtan ziyade küresel ölçekte “sağlam para” statüsüne taşıdığını belirtiyor. Bu yaklaşımın en büyük kripto paranın fiyatını 2025’in sonuna kadar 200.000 dolar bandına yönlendirebileceği tahmin ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
