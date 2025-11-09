Eski Binance CEO’su Zhao: “Hükümetler Kripto Paranın Gerçek Değerini Fark Etti”



Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao, 9 Kasım’da yaptığı açıklamada iki farklı ülkenin üst düzey hükümet yetkililerinin kripto parayı “sağlam para” olarak nitelendirdiğini aktardı. Zhao, bu ifadeyi “nihayet farkındalık gerçekleşiyor” sözleriyle yorumladı. Bu tanım devletlerin kripto paralara bakışında köklü bir fikir dönüşümünün başladığını gösteriyor.

Devletlerin “Sağlam Para” Tanımı

Ekonomik literatürde sağlam para, değerini koruyan ve enflasyona karşı dayanıklı, genellikle altın ya da gümüş gibi kıymetli metallere dayalı para birimlerini ifade eder. Günümüzde Bitcoin $106,441.90, bu tanıma en yakın dijital varlık olarak görülüyor. Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Bitcoin’in yıllık arz artışının yalnızca yüzde 0,84 ile altının yüzde 1,5–2 aralığındaki oranına göre daha kıt olduğunu belirtti. Zhao da kısa süre önce yaptığı değerlendirmede altının doğrulanmasının zorluğuna karşılık Blockchain tabanlı varlıkların şeffaf yapısına dikkat çekmişti.

2025 itibarıyla Bitcoin ve altın, küresel para arzının yaklaşık yüzde 14’ünü oluşturuyor. Bu oran dijital varlıkların sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda para politikaları açısından da stratejik bir varlık sınıfına dönüştüğünün göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Devletlerin Kripto Para Açılımları

Zhao, 2024’te Pakistan tarafından Kripto Para Konseyi’ne, 2025’te ise Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov’a dijital varlık danışmanı olarak atanmıştı. Pakistan nüfusunun yaklaşık yüzde 8’ine denk gelen 15–20 milyon kişi kripto para kullanıcısı konumunda. Ülke, 2025’te Bitcoin rezervi oluşturdu ve sanal varlık lisanslama sürecini başlattı. Kırgızistan ise aynı yıl kendi ulusal stablecoin’i KGST’yi piyasaya sürdü ve kripto rezervine BNB’yi dahil etti.

ABD, 34.2 milyar dolarlık dijital varlık rezerviyle devlet düzeyinde en büyük kripto para sahibi olarak öne çıkıyor. Mart ayında yayımlanan başkanlık kararnamesiyle kurulan Stratejik Bitcoin Rezervi, son olarak 326.588 adet BTC’ye ulaştı. El Salvador ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de dijital rezervlerini büyütüyor. Galaxy Research’e göre yıl bitmeden en az beş ülke daha rezervine Bitcoin ekleyecek.

Uzmanlar, hükümetlerin Bitcoin’i ve diğer kripto paraları “sağlam para” olarak tanımlamasının varlığı spekülatif bir araçtan ziyade küresel ölçekte “sağlam para” statüsüne taşıdığını belirtiyor. Bu yaklaşımın en büyük kripto paranın fiyatını 2025’in sonuna kadar 200.000 dolar bandına yönlendirebileceği tahmin ediliyor.