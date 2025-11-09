BITCOIN (BTC)

Blockchain İçi Veriler Konuşuyor: Bitcoin İçin Ciddi Hazırlık Var

Özet

  • Strategy, Avrupa’da 620 milyon euro fon topladıktan sonra büyük ölçekli Bitcoin alımı için hazırlık yapıyor.
  • Michael Saylor yönetimindeki şirket Coinbase Prime üzerinde test transferleriyle süreci başlattı.
  • Buna karşın OG whale Owen Gunden, 11 milyar dolarlık BTC satışını sürdürerek piyasada zıt yönde hareket ediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Michael Saylor liderliğindeki Bitcoin $106,441.90 devi Strategy, Avrupa’da gerçekleştirdiği 620 milyon euroluk tahvil ihracının ardından yeni bir alım süreci için hazırlık yapıyor. Blockchain içi veriler şirketin son iki gün içinde Coinbase Prime üzerinden beş farklı test işlemi gerçekleştirdiğini gösteriyor. Kurumsal yatırımcılar genellikle büyük ölçekli alımlar öncesinde sistem testleri yaparak olası kayıpların önüne geçmeyi hedefliyor. Şirketin bu adımı kısa süre içinde yeni bir Bitcoin alımı ya da alımlarının işareti olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Saylor’ın Şirketi Avrupa Sermaye Piyasasında Genişliyor
2 OG Whale Gunden Bitcoin Satışlarını Sürdürüyor

Saylor’ın Şirketi Avrupa Sermaye Piyasasında Genişliyor

1998’de halka açılan ve kökleri iş zekası ile veri analitiğine dayanan Strategy, uzun aradan sonra ilk kez Avrupa sermaye piyasasına yöneldi. Şirket, son olarak 3 Kasım’da 397 adet BTC satın alarak varlıklarını 641.205 adet BTC’ye yükseltmişti. Ortalama 114.771 dolar maliyetle alınan bu Bitcoin’ler Saylor’ın “dijital altın” stratejisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Bitcoin’in 101.800 dolar civarında işlem gördüğü mevcut ortamda Strategy’nin adımı kurumsal ilgiyi yeniden canlandırabilecek nitelikte. Şirketin portföyü yaklaşık 65 milyar dolar değerle Bitcoin piyasasının en büyük kurumsal rezervlerinden biri konumunda.

Avrupa tahvil ihraçlarıyla genişleyen finansman tabanı Strategy’ye daha agresif alım imkânı tanıyor. Coinbase Prime üzerinden yapılan test işlemleri yüklü miktarda BTC transferine hazırlık niteliğinde görülüyor. Kurumun kısa vadede büyük bir satın alma açıklaması yapması bekleniyor.

OG Whale Gunden Bitcoin Satışlarını Sürdürüyor

Öte yandan uzun yıllardır Bitcoin tutan “OG whale” Owen Gunden piyasada zıt yönde hareket ediyor. Verilere göre Gunden, 21 Ekim’den bu yana toplamda 11 milyar dolar değerinde BTC satışı yaptı. Son olarak 3.549 adet BTC’lik (yaklaşık 362 milyon dolar) transferi bilinmeyen bir adrese gönderdi, ardından 600 adet BTC’yi (61 milyon dolar) Kraken borsasına yatırdı. Büyük yatırımcıların borsalara yönelen transferleri genellikle satış baskısını artırıyor.

Gunden’in agresif satışları Bitcoin’in fiyatı üzerinde kısa vadeli baskı yaratma potansiyeline sahip. Ancak Strategy’nin olası dev alımı bu etkiyi sınırlayabilir. Kurumsal alımların piyasa likiditesine katkısı bireysel satışların etkisini azaltma gücüne sahip olduğundan, önümüzdeki haftalar fiyat dengesinin kurumsal akışlara göre şekilleneceği bir döneme işaret ediyor.

Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
