Arkham: Altcoin Ethereum’un Arzının Yüzde 60’ı Tek Adreste Kilitli

Özet

  • Arkham Intelligence verilerine göre, Beacon Deposit Contract toplam 72.4 milyon adet ETH tutarak arzın yüzde 60’ına ulaşmış durumda.
  • En büyük bireysel sahip Rain Lohmus olurken, kurumsal devler ve devlet cüzdanları da zincirde önemli paya sahip.
  • Ethereum’un merkezi güvenlik ağı giderek daha büyük ekonomik bir güç haline geliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Ethereum $3,612.82 ekosisteminin en güçlü merkezi artık ne bir bireyde ne de bir borsada. Blockchain içi analiz platformu Arkham Intelligence’a göre, Ethereum’un güvenliğini sağlayan ETH2 Beacon Deposit Contract adresi bugün 72.4 milyon adet ETH tutarak toplam arzın yaklaşık yüzde 60’ını elinde bulunduruyor. Güncel piyasa değeriyle bu miktarın karşılığı 252 milyar dolar civarında.

1 Ethereum’un Güç Merkezi: Beacon Contract
2 Kurumsal Devler, Devletler ve Hacker Cüzdanları

Ethereum’un Güç Merkezi: Beacon Contract

Arkham’ın verileri Ethereum’un en büyük sahibi konumundaki bu sözleşmenin ağın Proof of Stake (PoS) mekanizmasının temelini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Beacon Deposit Contract’a yatırılan ETH’ler doğrulayıcılar aracılığıyla ağı güvence altına alırken, stake edilen varlıkların oranı da Ethereum’un giderek daha merkezi bir güvenlik yapısına yöneldiğini gösteriyor.

Bireysel yatırımcılar açısından bakıldığında en büyük bilinen ETH sahibi hala Estonya merkezli LHV Bankası’nın kurucusu Rain Lohmus. 2014’teki ön satışta yalnızca 75.000 dolara 250.000 adet ETH satın alan Lohmus’un varlıklarının bugünkü değeri yaklaşık 871 milyon dolar olsa da, özel anahtarlarını kaybettiği için bu servete erişimi bulunmuyor. Onu, yaklaşık 240.000 adet ETH’ye sahip Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin izliyor.

Kurumsal Devler, Devletler ve Hacker Cüzdanları

Merkezi borsalar ve kurumlar da devasa ETH havuzlarını kontrol ediyor. Binance’in elindeki yaklaşık 4.09 milyon adet ETH, BlackRock’un iShares Ethereum Trust ETF’iyle bağlantılı 3.94 milyon adet ETH ve Coinbase’in cbETH stake rezervlerinde tuttuğu 3.5 milyon adet ETH bu listenin üst sıralarında yer alıyor. Arkham verileri ayrıca Upbit, Robinhood, Kraken, OKX ve Bitfinex gibi platformların da en büyük kurumsal sahipler arasında bulunduğunu doğruluyor.

İlginç şekilde, bazı hükümetler de Ethereum’un büyük sahipleri arasında. ABD hükümetine ait adreslerde yaklaşık 60.000 adet ETH bulunuyor. Bu miktarın önemli bir bölümü Bitfinex hacker’ı ve Potapenko/Turogin davası kapsamında el konulan fonlardan oluşuyor. 2016’daki Gatecoin saldırısından kalan 156.000 adet ETH ise hâlâ hacker cüzdanlarında. Öte yandan Wrapped Ether (WETH) sözleşmesi 2.2 milyon adet ETH, Arbitrum köprüsü 833.000 adet ETH, Base köprüsü ise yaklaşık 723.000 adet ETH tutuyor.

Son tabloya göre Ethereum ekosisteminde stake sözleşmeleri, borsalar, ETF ihraççıları, köprüler ve emanet platformları ağın en büyük Ether sahipleri konumunda. Bu yapı, ağın merkezsiz finans ideali ile büyüyen kurumsal katılım arasındaki yeni dengeyi gözler önüne seriyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
