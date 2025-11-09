Bitcoin ve Altcoinler İçin Olay İddia: 2027–2028’e Kadar Devam Edecek Boğa Dönemi mi Başladı?



BitMEX’in kurucu ortağı Arthur Hayes, küresel siyasetin yeni rotasının kripto piyasalarını çok uzun bir boğa döngüsüne soktuğunu düşünüyor. Coin Bureau’ya 3 Kasım’da verdiği röportajda hükümetlerin vergi artışına gitmeden kamu harcamalarını genişletmesiyle birlikte likiditenin hızla arttığını belirtti. Hayes’e göre, bu süreç 2027–2028’e kadar sürebilecek güçlü bir yükseliş evresine işaret ediyor.

Likidite Artışı Bitcoin Döngülerini Gölgeliyor

Hayes, geçmişte Bitcoin $106,441.90’in fiyat döngülerinin temel belirleyicisi olarak görülen yarılanma etkisinin artık zayıfladığını savunuyor. Ona göre piyasalardaki yön, artık arz kısıtlamalarından çok küresel para akışıyla şekilleniyor. Ekonomik büyümeyi canlı tutmak isteyen hükümetlerin, borçlanma ve para basma yoluyla sistemi desteklemeleri kripto varlıklar için yeni bir zemin oluşturuyor. Bu yapısal likidite bolluğu, hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara yönelmesini tetikliyor.

Bitcoin’in tarihi döngülerinde gözlenen sert düzeltmelerin yerine, artık likidite bazlı geniş dalgaların hâkim olduğu bir piyasa düzeni oluştuğunu ifade eden Hayes, yatırımcıların bu değişimi doğru okuması gerektiğini söylüyor. Ona göre halving artık fiyatı belirleyen tek unsur değil; global finansal sistemin para politikasındaki gevşeme eğilimi, asıl yönü tayin ediyor.

Hayes’ten 2027–2028 İçin Güçlü Boğa Tahmini

Hayes, mevcut piyasa yapısının uzun vadede güçlü bir ralliyi desteklediğini vurguluyor. Artan enflasyon ve düşük faiz ortamının, yatırımcıları enflasyondan korunmak için Bitcoin gibi kıt dijital varlıklara yönlendirdiğini belirtiyor. Politika yapıcıların “harca ama vergi artırma” yaklaşımı, küresel ölçekte para arzını genişleterek risk varlıklarını yeniden ön plana taşıyor.

Kripto para piyasasının 2027–2028 dönemine kadar sürecek bir “blow-off top” yani aşırı yükseliş evresine gireceğini öngören Hayes, bu dönemin geleneksel piyasalardaki kırılmalarla eş zamanlı yaşanabileceğini ifade ediyor. Ona göre yatırımcılar, volatilitenin artacağı bu süreçte uzun vadeli perspektiflerini korumalı.