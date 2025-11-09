Binance’den WhatsApp Uyarısı: Gelen Mesajlara Dikkat



Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 280 milyonu aşan kullanıcı kitlesiyle siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Borsa, kullanıcılarını WhatsApp üzerinden yayılan sahte destek mesajlarına karşı uyardı. Binance CEO’su Richard Teng, resmi kanallar dışında yatırım veya fon konulu hiçbir mesajın gönderilmeyeceğini belirterek, kullanıcıların kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olmasını istedi.

WhatsApp Üzerinden Avrupa’da Dolandırıcılık Vakaları Arttı

Binance yönetimi, özellikle Fransa ve İtalya’da faaliyet gösteren dolandırıcıların WhatsApp üzerinden kullanıcıları kandırmaya çalıştığını tespit etti. Bu kişiler kendilerini Binance temsilcisi olarak tanıtıp yatırım tavsiyesi sunuyor veya kullanıcı fonlarına erişim talep ediyor. Borsa, “Binance sizden asla WhatsApp üzerinden yatırım fırsatı sunmaz, ödeme istemez veya kişisel bilgi talep etmez” ifadeleriyle durumu net biçimde duyurdu.

CEO Teng, sosyal medyadan yaptığı açıklamada hiçbir zaman grup mesajlarıyla kullanıcılarla iletişime geçilmeyeceğini vurguladı. Binance ekibi saldırıların giderek daha sofistike hale geldiğini, dolandırıcıların yalnızca WhatsApp değil Telegram gibi diğer platformları da kullandığını açıkladı. Kullanıcılardan olası dolandırıcılık girişimlerini paylaşarak topluluğun farkındalığını artırmaları istendi.

Binance’in uyarısında doğrulama yapılmadan hiçbir mesajın dikkate alınmaması gerektiği hatırlatıldı. Kullanıcıların yalnızca Binance’in resmi internet sitesi, doğrulanmış sosyal medya hesapları veya mobil uygulaması üzerinden bilgi alması tavsiye edildi. Şirket, bilinçli ve temkinli davranmanın kripto güvenliğinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Güvenlik İçin Ek Önlemler ve Son Saldırı Hatırlatması

Binance CEO’su Teng, yılın başlarında da kullanıcıları çift aşamalı kimlik doğrulama (2FA) kullanmaya ve platformun sunduğu güvenlik araçlarını tam kapasiteyle değerlendirmeye çağırmıştı. Teng’in bu hatırlatması birkaç ay önce yaşanan SMS dolandırıcılığı saldırısının ardından geldi.

Söz konusu olayda dolandırıcılar Binance’in doğrulama mesajlarını taklit ederek kullanıcılara “Hesabınız Kuzey Kore’den erişildi” içerikli sahte SMS’ler göndermiş, kullanıcıları belirli bir cüzdana tüm varlıklarını taşımaya ikna etmeye çalışmıştı. Bu mesajlara kanan bazı kullanıcılar ciddi miktarda fon kaybetti. Binance, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için güvenlik farkındalığının artırılması gerektiğini vurguluyor.

Binance ekibi, topluluk bilincinin güçlendirilmesiyle dolandırıcılıkla mücadelenin daha etkili yürütüleceğini savunuyor. Şirketin açıklamasına göre, güvenliğin en sağlam savunması bilgi ve dikkat: kullanıcılar her zaman doğrulama yapmalı, tanımadıkları kişi veya gruplardan gelen mesajlara itibar etmemeli.