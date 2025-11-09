XRP Balinaları Satışa Geçti: ETF Heyecanı Yerini Endişeye Bıraktı



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Ripple $2.50’ın ana ağ varlığı XRP, geçtiğimiz hafta kısa süreli bir toparlanma yaşasa da 2,40 dolar seviyesinde dirençle karşılaştı ve şu anda 2,30 doların altında tutunmaya çalışıyor. Ancak Blockchain içi veriler fiyat baskısının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine işaret ediyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Kar Alımını Farklı Yönetiyor

Blockchain içi analiz platformu Glassnode’un verilerine göre XRP yatırımcılarının davranışı önceki döngülere kıyasla değişim gösteriyor. Geçmişte yatırımcılar genellikle yükseliş dönemlerinde kar alımı yaparken, örneğin Temmuz ayındaki tüm zamanların zirvesi veya Ocak’taki 3,40 dolarlık sıçrama sırasında olduğu gibi son haftalarda eğilim tersine döndü. Uzun vadeli yatırımcılar, fiyatın Eylül sonundan bu yana süren düşüş trendi boyunca pozisyonlarını kademeli olarak azaltıyor.

Bu tabloyu destekleyen bir diğer veri ise balina hareketleri. Son 48 saatte yaklaşık 500.000 adet XRP’nin borsalara aktarıldığı bildirildi. Satışların bu kadar yoğunlaşması büyük yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketleri konusunda temkinli davrandığını gösteriyor.

ETF Beklentisi “Söylentiyi Al, Haberi Sat” Stratejisine Dönüştü

Balinaların satış hamlesi piyasada yaklaşan ETF gelişmeleriyle aynı dönemde geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan son başvurularda birçok şirket “delayment amendment” ibaresini dosyalarından çıkardı. Bu değişiklik SEC’in itiraz etmemesi halinde ETF’lerin 20 gün içinde otomatik olarak devreye girmesine olanak tanıyor.

İlk onayın Canary Capital’e ait başvuruya gelebileceği ve bu ürünün 13 Kasım haftasında piyasaya çıkabileceği öngörülüyor. Buna rağmen büyük yatırımcıların pozisyon azaltması klasik bir “söylentiyi al, haberi sat” stratejisinin işlediğini düşündürüyor. Yani ETF onayı beklentisiyle yaşanabilecek olası bir yükselişin ardından fiyatın sert biçimde geri çekileceği endişesi ağır basıyor.

XRP’nin fiyatı, yatırımcı psikolojisi ile düzenleme gündeminin tam ortasında yön ararken, mevcut satış eğilimi Ripple ekosistemi üzerinde kısa vadede ek baskı oluşturabilir.