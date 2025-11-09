RIPPLE (XRP)

XRP Balinaları Satışa Geçti: ETF Heyecanı Yerini Endişeye Bıraktı

Özet

  • XRP fiyatı 2,30 doların altına gerilerken, uzun vadeli yatırımcılar ve balinalar satış eğilimini artırdı.
  • Glassnode verileri kar alımı davranışının değiştiğini gösteriyor.
  • ETF onayı beklentisi piyasanın “söylentiyi al, haberi sat" stratejisine yönelmesine yol açtı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Ripple $2.50’ın ana ağ varlığı XRP, geçtiğimiz hafta kısa süreli bir toparlanma yaşasa da 2,40 dolar seviyesinde dirençle karşılaştı ve şu anda 2,30 doların altında tutunmaya çalışıyor. Ancak Blockchain içi veriler fiyat baskısının önümüzdeki günlerde daha da artabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Uzun Vadeli Yatırımcılar Kar Alımını Farklı Yönetiyor
2 ETF Beklentisi “Söylentiyi Al, Haberi Sat” Stratejisine Dönüştü

Uzun Vadeli Yatırımcılar Kar Alımını Farklı Yönetiyor

Blockchain içi analiz platformu Glassnode’un verilerine göre XRP yatırımcılarının davranışı önceki döngülere kıyasla değişim gösteriyor. Geçmişte yatırımcılar genellikle yükseliş dönemlerinde kar alımı yaparken, örneğin Temmuz ayındaki tüm zamanların zirvesi veya Ocak’taki 3,40 dolarlık sıçrama sırasında olduğu gibi son haftalarda eğilim tersine döndü. Uzun vadeli yatırımcılar, fiyatın Eylül sonundan bu yana süren düşüş trendi boyunca pozisyonlarını kademeli olarak azaltıyor.

Ripple – XRP Glassnode Verileri

Bu tabloyu destekleyen bir diğer veri ise balina hareketleri. Son 48 saatte yaklaşık 500.000 adet XRP’nin borsalara aktarıldığı bildirildi. Satışların bu kadar yoğunlaşması büyük yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketleri konusunda temkinli davrandığını gösteriyor.

ETF Beklentisi “Söylentiyi Al, Haberi Sat” Stratejisine Dönüştü

Balinaların satış hamlesi piyasada yaklaşan ETF gelişmeleriyle aynı dönemde geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan son başvurularda birçok şirket “delayment amendment” ibaresini dosyalarından çıkardı. Bu değişiklik SEC’in itiraz etmemesi halinde ETF’lerin 20 gün içinde otomatik olarak devreye girmesine olanak tanıyor.

İlk onayın Canary Capital’e ait başvuruya gelebileceği ve bu ürünün 13 Kasım haftasında piyasaya çıkabileceği öngörülüyor. Buna rağmen büyük yatırımcıların pozisyon azaltması klasik bir “söylentiyi al, haberi sat” stratejisinin işlediğini düşündürüyor. Yani ETF onayı beklentisiyle yaşanabilecek olası bir yükselişin ardından fiyatın sert biçimde geri çekileceği endişesi ağır basıyor.

XRP’nin fiyatı, yatırımcı psikolojisi ile düzenleme gündeminin tam ortasında yön ararken, mevcut satış eğilimi Ripple ekosistemi üzerinde kısa vadede ek baskı oluşturabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP Güçlü Geri Dönüş Sinyali Veriyor: ETF Umutları Piyasayı Canlandırdı

XRP Topluluğunda Gerilim: Gerçekçi Tahminler ve Aşırı İyimser Beklentiler

XRP’de Yüzde 500’ün Üzerinde Fiyat Sıçraması mı Gelebilir Mi?

Ripple Halka Arzı Ne Zaman? XRP Coin’i Nasıl Etkiler?

Ripple 2026 Planını Açıkladı: XRP İçin Tablo Son Derece Pozitif

Japonya’da Üç Dev Bankadan Ortak Stablecoin Hamlesi

Ripple CEO’sunun 2026 Yol Haritası, Zengin Balinanın Yeni Devasa XRP Coin Pozisyonu

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Kripto Paralarda Derin Sessizlik: Yeni Kumarhane Borsa Oldu
Bir Sonraki Yazı Binance’den WhatsApp Uyarısı: Gelen Mesajlara Dikkat
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2 Son Dakika Birden: Fed’den Faiz ve Binance Delist Açıklamaları
BINANCE
Son Dakika: Coinbase Kripto Paraları Yükseltecek Büyük Müjdesini Duyurdu
COINBASE Kripto Para
Son Dakika: Stragey Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Bugün Duyurdu
BITCOIN (BTC)
Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 10-16 Kasım
Kripto Para

Lost your password?