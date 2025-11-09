Kripto Paralarda Derin Sessizlik: Yeni Kumarhane Borsa Oldu



Güney Kore’de yatırımcı davranışı köklü bir dönüşüm geçiriyor. Ülkenin önde gelen gelen borsalarından Upbit ve Bithumb’daki işlem hacimleri bir yılda yüzde 80’e kadar düşerken, kripto paraların yerini hisse senetleri aldı. 2025’te yüzde 70’in üzerinde değer kazanan KOSPI endeksi, Samsung Electronics ve SK hynix gibi yapay zeka çip devlerinin öncülüğünde ülke tarihinin en güçlü rallilerinden birini yaşıyor. Kripto para yerine borsa ekranlarına odaklanan milyonlarca Güney Koreli yatırımcı risk iştahını bu kez yarı iletken hisseleriyle test ediyor.

Kripto Paralar Sönerken, Hisse Senetleri Parladı

Bir dönem küresel kripto para spekülasyonunun kalbi olan Güney Kore, 2025’te sessizliğe büründü. Wu Blockchain‘in aktardığı verilere göre Upbit’in günlük işlem hacmi 2024 sonunda 9 milyar dolarken Kasım ayında 1.8 milyar dolara geriledi. Bithumb da likiditesinin üçte ikisini kaybetti. Dune Analytics’in verileri 2018’de günlük 280.000 olan para yatırma işlemlerinin 2021’den bu yana 50.000 aşmadığını gösteriyor. Bir zamanlar “Kimchi primi” olarak adlandırılan çılgın alım-satım furyası yerini durgunluğa bıraktı.

Ancak aynı yatırımcı kitlesi sessiz kalmadı. KOSPI endeksi yılın başından bu yana yüzde 70’in üzerinde yükselerek rekorlara imza attı. Ekim ayında 2001’den bu yana en güçlü aylık performansını sergileyen endeks sadece o ayda 17 yeni zirve gördü. Samsung ve SK hynix’in işlem hacimleri borsanın dörtte birini oluştururken, aktif yatırımcı hesapları 86.5 milyondan 95.3 milyona çıktı.

Aynı Ruh, Yeni Oyun Alanı

Güney Koreli yatırımcılar için spekülasyon bir davranış biçimi. Bu kez kripto para yerine yarı iletken hisselerinde yoğunlaştılar. Yapay zeka çağının donanım ihtiyacını karşılayan SK hynix ve Samsung, HBM (yüksek bant genişlikli bellek) teknolojisindeki üstünlükleriyle küresel talebin merkezinde. Hükümetin Güney Kore Primini azaltmaya yönelik reformları, temettü artışları ve yönetişim teşvikleriyle birleşince ortaya devlet destekli bir boğa piyasası çıktı.

Bloomberg verilerine göre bireysel yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonları toplamın yüzde 30’una ulaşmış durumda. Marjin kredileri ve kaldıraçlı ETF’ler rekor talep görüyor. Kripto para piyasasındaki kayıplar ise likidite eksikliğinden daha derin etkileniyor. Bitcoin $106,441.90 100 bin dolar seviyesinde yatay seyrederken birçok altcoin son bir ayda yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetti. Güney Koreli yatırımcılar ise risk iştahlarını daha meşru bir oyun alanına, yani borsaya taşıdı.