BITCOIN (BTC)

Bitcoin’in Geleneksel 4 Yıllık Döngüsü Tarihe Karıştı: Boğa Piyasası Bitti mi?

Özet

  • Bitcoin’in klasik 4 yıllık döngüsü ETF etkisiyle bozuldu.
  • Shanaka Anslem Perera’ya göre piyasa hala yükseliş trendinde ve mevcut göstergeler sadece bir konsolidasyon sürecine işaret ediyor.
  • Kurumsal fon akışları fiyatın tarihsel modelin dışına çıkarak yeni bir dengeye oturmasını sağlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Bilim yazarı Shanaka Anslem Perera, X hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin $106,441.90’in uzun süredir sürdüğü 4 yıllık döngü modelinden saptığını belirtti. Sapmanın blok ödülü yarılanması (halving) olaylarıyla yönlendirilen geleneksel fiyat davranışını geçersiz kıldığını vurgulayan Perera, buna rağmen yükseliş trendinin sona ermediğini iddia etti.

İçindekiler
1 Bitcoin Döngüsünde Tarihi Kırılım
2 ETF’ler Dengeyi Değiştirdi

Bitcoin Döngüsünde Tarihi Kırılım

Bitcoin’in geçmiş performansı her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması döngüsüne bağlı olarak şekilleniyordu. Bu dönemlerde arzın azalmasıyla başlayan güçlü boğa koşuları genellikle sert düzeltmelerle son buluyordu. Ancak 2025 itibarıyla bu döngü bozulmuş gibi görünüyor. 6 Ekim 2025’te Crypto Twitter, Bitcoin’in döngü zirvesini 126.270 dolar olarak ilan etti. Ardından gelen yüzde 21’lik geri çekilme bazı analistleri geçmişe dayalı tahminlerle yüzde 84’lük çöküş öngörüsüne yöneltti.

Bitcoin Döngüsü

Perera ise bu yaklaşımın artık geçerli olmadığını belirtti. Blockchain içi metriklerden Pi Cycle, MVRV Z-Score ve Puell Multiple geleneksel olarak zirve sinyali verirken şu anda sessiz. Bu sessizlik piyasanın aslında bir “ara konsolidasyon” döneminde olduğunu, yani döngünün bitmediğini gösteriyor. Analiste göre Bitcoin’in büyüme yapısı bu kez daha geniş bir zaman ölçeğinde ilerliyor.

ETF’ler Dengeyi Değiştirdi

Perera, Bitcoin’in bu yeni yapısında en kritik unsurun spot ETF’ler olduğunu düşünüyor. BlackRock ve Fidelity gibi devlerin başını çektiği kurumsal yatırımcı akını 64 milyar doları aşan fon girişine yol açtı. Bu büyüklükteki sermaye bireysel satış dalgalarını emerek piyasanın volatilitesini sınırladı. Perera artık Bitcoin’in fiyatını yönlendiren temel unsurun duygu değil, yerleşim dinamikleri olduğunu söylemenin mümkün olduğunun altını çizdi.

Yakın dönemde de bu etki açıkça görüldü. 4 Kasım’da SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF’lerinden toplam 186.5 milyon dolarlık çıkış yaşanmış, altı gün içinde bu tutar 660 milyon dolara yükselmişti. Ancak son işlem günü olan 7 Kasım itibarıyla tablo tersine döndü ve ETF’lere 240 milyon dolar aktı. Bu girişlerin ardından Bitcoin’in fiyatı yüzde 2,38 yükselerek 101.997 dolar seviyesine çıktı. Kurumsal ilgideki bu istikrar dört yıllık döngüye dayalı öngörüleri geçersiz kılan yeni bir piyasa düzenine işaret ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Coinbase Kripto Paraları Yükseltecek Büyük Müjdesini Duyurdu

Son Dakika: Stragey Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Bugün Duyurdu

5 Önemli Detay ve Kripto Paralarda 10 Kasım Haftası Tahminleri

Hükümet Kapanması Bitiyor, Kripto Paralardaki Yükseliş Kalıcı Mı?

Bitcoin 107.000 Doları Aştı: Kaldıraçlı İşlemler Yine Zarar Ettirdi! 12 Saatte 12 Likidasyon!

Eski Binance CEO’su Zhao: “Hükümetler Kripto Paranın Gerçek Değerini Fark Etti”

Blockchain İçi Veriler Konuşuyor: Bitcoin İçin Ciddi Hazırlık Var

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı İtalyan Bankaları Dijital Euroya “Evet” Dedi: Maliyet Uyarısı Yapıldı
Bir Sonraki Yazı Kripto Paralarda Derin Sessizlik: Yeni Kumarhane Borsa Oldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2 Son Dakika Birden: Fed’den Faiz ve Binance Delist Açıklamaları
BINANCE
Son Dakika: Coinbase Kripto Paraları Yükseltecek Büyük Müjdesini Duyurdu
COINBASE Kripto Para
Son Dakika: Stragey Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Bugün Duyurdu
BITCOIN (BTC)
Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 10-16 Kasım
Kripto Para

Lost your password?