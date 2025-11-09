Bitcoin’in Geleneksel 4 Yıllık Döngüsü Tarihe Karıştı: Boğa Piyasası Bitti mi?



Bilim yazarı Shanaka Anslem Perera, X hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin $106,441.90’in uzun süredir sürdüğü 4 yıllık döngü modelinden saptığını belirtti. Sapmanın blok ödülü yarılanması (halving) olaylarıyla yönlendirilen geleneksel fiyat davranışını geçersiz kıldığını vurgulayan Perera, buna rağmen yükseliş trendinin sona ermediğini iddia etti.

Bitcoin Döngüsünde Tarihi Kırılım

Bitcoin’in geçmiş performansı her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü yarılanması döngüsüne bağlı olarak şekilleniyordu. Bu dönemlerde arzın azalmasıyla başlayan güçlü boğa koşuları genellikle sert düzeltmelerle son buluyordu. Ancak 2025 itibarıyla bu döngü bozulmuş gibi görünüyor. 6 Ekim 2025’te Crypto Twitter, Bitcoin’in döngü zirvesini 126.270 dolar olarak ilan etti. Ardından gelen yüzde 21’lik geri çekilme bazı analistleri geçmişe dayalı tahminlerle yüzde 84’lük çöküş öngörüsüne yöneltti.

Perera ise bu yaklaşımın artık geçerli olmadığını belirtti. Blockchain içi metriklerden Pi Cycle, MVRV Z-Score ve Puell Multiple geleneksel olarak zirve sinyali verirken şu anda sessiz. Bu sessizlik piyasanın aslında bir “ara konsolidasyon” döneminde olduğunu, yani döngünün bitmediğini gösteriyor. Analiste göre Bitcoin’in büyüme yapısı bu kez daha geniş bir zaman ölçeğinde ilerliyor.

ETF’ler Dengeyi Değiştirdi

Perera, Bitcoin’in bu yeni yapısında en kritik unsurun spot ETF’ler olduğunu düşünüyor. BlackRock ve Fidelity gibi devlerin başını çektiği kurumsal yatırımcı akını 64 milyar doları aşan fon girişine yol açtı. Bu büyüklükteki sermaye bireysel satış dalgalarını emerek piyasanın volatilitesini sınırladı. Perera artık Bitcoin’in fiyatını yönlendiren temel unsurun duygu değil, yerleşim dinamikleri olduğunu söylemenin mümkün olduğunun altını çizdi.

Yakın dönemde de bu etki açıkça görüldü. 4 Kasım’da SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF’lerinden toplam 186.5 milyon dolarlık çıkış yaşanmış, altı gün içinde bu tutar 660 milyon dolara yükselmişti. Ancak son işlem günü olan 7 Kasım itibarıyla tablo tersine döndü ve ETF’lere 240 milyon dolar aktı. Bu girişlerin ardından Bitcoin’in fiyatı yüzde 2,38 yükselerek 101.997 dolar seviyesine çıktı. Kurumsal ilgideki bu istikrar dört yıllık döngüye dayalı öngörüleri geçersiz kılan yeni bir piyasa düzenine işaret ediyor.