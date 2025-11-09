İtalyan Bankaları Dijital Euroya “Evet” Dedi: Maliyet Uyarısı Yapıldı



İtalya Bankacılık Birliği (ABI), Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dijital euro projesine destek verirken, yüksek sermaye maliyetlerinin zamana yayılmasını istedi. Reuters’ın haberine göre ABI Genel Müdürü Marco Elio Rottigni, dijital euronun dijital egemenlik fikrini temsil ettiğini belirterek Avrupa’nın bu alanda geri kalmaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa’da Dijital Egemenlik ve Finansal Dönüşüm

Rottigni, Roma’da düzenlenen bir basın toplantısında yaptığı açıklamada İtalya’daki bankaların dijital euro fikrini desteklediğini ancak başlangıç maliyetlerinin kademeli olarak karşılanması gerektiğini söyledi. Bankacılık sektörünün bu dönüşümün yükünü bir anda üstlenemeyeceğini belirten Rottigni, projenin Avrupa’nın dijital egemenliği açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Dijital euro girişimi Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, ECB Başkanı Christine Lagarde ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis arasında varılan uzlaşmanın ardından yeni bir ivme kazandı. Anlaşma uyarınca dijital euronun ihraç edilip edilmeyeceğine ve vatandaşların dijital para cüzdanlarında tutabileceği miktara ilişkin karar yetkisi üye ülke bakanlarına verilecek. Düzenleme bankalardan olası para çıkışlarına yönelik endişeleri gidermeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında 2027’de pilot aşamanın başlatılması, 2029’da ise dijital euronun tam olarak devreye alınması planlanıyor. Ancak ABI, diğer ülkelerin hızına yetişebilmek için ikili yaklaşım benimsenmesi gerektiği görüşünde.

Akıllardaki İkili Model

Rottigni, Avrupa’nın hem merkez bankası dijital parası (CBDC) hem de ticari bankaların geliştireceği dijital para birimleriyle ilerlemesinin daha dengeli bir çözüm olacağını dile getirdi. “Avrupa geride kalmamalı, bu nedenle hem merkez bankası hem de ticari bankalar dijital para ekosisteminde eşzamanlı ilerlemeli” dedi.

Buna karşın plan bazı Avrupa ülkelerinden tepki gördü. Almanya’nın önde gelen finans lobi grubu Alman Bankacılık Endüstrisi Komitesi ile Avrupa Parlamentosu’ndaki muhafazakar milletvekilleri projeye temkinli yaklaşıyor. Özellikle MEP Fernando Navarrete, dijital euronun kapsamının daraltılmasını ve yalnızca internet bağlantısı olmayan temel ödeme sistemlerinde kullanılmasını öneriyor. Navarrete, finansal aracılar arası ödemelerde mevcut merkez bankası altyapısının zaten yeterli olduğunu savunarak dijital euronun toptan ödeme sistemlerine dahil edilmemesi gerektiğini dile getirdi.