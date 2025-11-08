Popüler Meme Token Fiyatı Yükseliyor Ancak Zincir Üzeri Veriler Endişe Yaratıyor



Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte yüzde 8,71’lik bir yükselişle 0,00001009 dolara ulaşarak yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ancak zincir üzeri veriler, bu fiyat artışının arkasında sürdürülebilir bir güç olmadığını gösteriyor. On-chain analiz platformu CryptoQuant’a göre, borsalardaki SHIB net girişi 146 milyar token seviyesine çıkarak yüzde 2,2’lik bir artış kaydetti. Bu durum, yatırımcıların varlıklarını borsalara taşıdığını ve potansiyel satış baskısının arttığını işaret ediyor.

Bu artış, teknik olarak fiyatın yükselişine rağmen olumsuz bir tablo çiziyor. Çünkü yatırımcılar genellikle ellerindeki tokenleri borsalara, satış amacıyla gönderir. Dolayısıyla fiyat grafiğinde yükseliş olsa da, borsa akışındaki artış yatırımcı güveninin zayıf olduğunu düşündürüyor.

Balinalar Kâr Satışına mı Başladı?

CryptoQuant verileri ayrıca SHIB’in tüm borsalardaki net çıkışının 435 milyar tokena yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, büyük yatırımcıların (“balinalar”) kısa vadeli kâr elde etmek amacıyla satış yapabileceği anlamına geliyor. Son dönemde SHIB fiyatında görülen toparlanma, bazı yatırımcılar için kayıplarını telafi etme fırsatı sunmuş olabilir.

Tarihsel olarak bu tür borsa giriş-çıkış dalgalanmaları, fiyat düzeltmelerinin öncü sinyalleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, zincir üzeri aktivitedeki azalışın yatırımcıların kar realizasyonu sürecine girdiğini gösterebileceğini ifade ediyor. Yani piyasada görülen mevcut hareketlilik, kısa vadeli bir yükselişten ibaret olabilir.

Diğer Meme Coinlerde de Benzer Hareketler

Shiba Inu’daki bu tablo, genel olarak “meme coin” piyasasında yaşanan dalgalanmalara da benziyor. Örneğin Dogecoin $0.182243 (DOGE) son günlerde Elon Musk’ın X platformunda yaptığı paylaşımlar sonrası yüzde 5’lik bir sıçrama yaşadı, ancak kısa sürede bu kazançları geri verdi. Uzmanlara göre bu tür ani hareketler, kısa vadeli yatırımcıların spekülatif kazanç peşinde koştuğunu ve bu durumun uzun vadede istikrarı bozduğunu gösteriyor.

Ayrıca, Pepe (PEPE) ve Bonk (BONK) gibi diğer popüler meme coinlerde de son haftalarda yüksek volatilite gözlemleniyor. Yatırımcıların bu tür coinlere yönelmesi, piyasanın genel olarak risk iştahının arttığını, ancak aynı zamanda ani düşüş riskinin de yükseldiğini ortaya koyuyor.

Sonuç olarak Shiba Inu fiyatındaki yükseliş yatırımcılara kısa vadeli kazanç sağlamış olsa da, zincir üzeri veriler bu rallinin kırılgan olduğunu gösteriyor. Artan borsa akışları, yatırımcıların olası bir geri çekilmeye hazırlandığını işaret ediyor. Balinaların kar satışına yönelmesi, yükseliş trendinin hızla sona erebileceği anlamına geliyor. Bu nedenle SHIB yatırımcılarının, kısa vadeli fiyat artışlarına kapılmadan zincir üzeri verileri yakından takip etmeleri önem taşıyor.