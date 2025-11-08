Altcoin Sezonu Sinyalleri Güçleniyor Olabilir Mi? Analistler Ne Bekliyor?



Kripto para analistleri, yeni bir altcoin sezonu beklentisinin güçlendiğini ve bu seferki döngünün önceki boğa piyasalarından farklı sinyaller verdiğini belirtiyor. Deneyimli bir analist, son podcast yayınında, piyasanın şu anda bireysel dijital varlıklar arasında düzensiz hareketler sergilediğini, ancak bunun büyük bir dönüşümün habercisi olabileceğini söyledi. Analiste göre, altcoin sezonunun en belirgin öncü göstergesi Bitcoin $106,441.90 hakimiyetindeki düşüş.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, Haziran 2025’teki %65 seviyesinden kasım ayı itibarıyla %59,77’ye geriledi. Tarihsel olarak bu durum, altcoinlerin Bitcoin karşısında güç kazandığı dönemlerin habercisi olarak yorumlanıyor. Analist, “Bitcoin’in fiyatı diğer varlıklardan daha hızlı düştüğünde veya altcoinler daha hızlı yükseldiğinde, piyasa rotası değişmeye başlar,” ifadelerini kullandı.

ABD Ekonomisi ve Fed Kararlarının Etkisi

Analiste göre altcoin sezonunun ikinci önemli sinyali, ABD para politikası ile ilgili gelişmeler. ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 1 Aralık 2025’te niceliksel sıkılaştırma (QT) sürecini sonlandırması bekleniyor. Analist, bu tarihin kripto piyasası açısından kritik olabileceğini vurguladı. Likiditenin yeniden artması, dijital varlıklara olan talebi canlandırabilir.

Fed’in parasal genişleme adımlarının öncelikle Bitcoin, Ethereum $3,612.82 gibi büyük hacimli kriptoları destekleyeceğini, sonrasında bu etkinin kademeli olarak altcoinlere yansıyacağını belirtti. Ayrıca, ABD hükümetinin uzun süredir devam eden kapanmasının sona ermesinin de piyasa açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. Devletin yeniden açılması, kamu harcamalarını artırarak küresel ekonomiyle birlikte kripto piyasasına da taze para akışı sağlayabilir.

Benzer Gelişmeler: Asya Piyasaları ve Altcoin Hareketliliği

Analistin yorumları yalnızca ABD merkezli gelişmelerle sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta Güney Kore ve Japonya merkezli borsalarda altcoin işlem hacimlerinde önemli artışlar kaydedildi. Özellikle Solana (SOL) ve Avalanche $18.13 (AVAX) gibi projelerdeki yükseliş, yatırımcıların Bitcoin dışındaki alternatif varlıklara yöneldiğini gösteriyor. Asya piyasalarındaki bu artış, küresel yatırımcı ilgisinin altcoinlere kaydığının başka bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Analistlerin dikkat çektiği sinyaller, kripto piyasasının yeniden çeşitlenme sürecine girdiğini gösteriyor. Bitcoin hâlâ piyasanın merkezi konumunda olsa da, hakimiyetindeki azalma yatırımcıların altcoin projelerine yöneldiğini açıkça ortaya koyuyor. Fed’in likidite politikası, ABD hükümetinin yeniden açılması ve Asya piyasalarındaki artan işlem hacmi birlikte değerlendirildiğinde, 2025 sonu itibarıyla güçlü bir altcoin sezonunun başlaması olası görünüyor. Ancak piyasanın volatil doğası gereği, yatırımcıların temkinli ve veri odaklı hareket etmeleri önem taşıyor.