O Altcoin’de Hareketlilik: Büyük Cüzdanlar, Rekor Hacim ve Yeni Yatırım

Kripto para piyasasında bu hafta öne çıkan isimlerden biri olan Litecoin $107.80 (LTC), birbirinden önemli göstergelerin desteğiyle dikkat çekti. Santiment’in paylaştığı verilere göre, Litecoin’in 24 saat içinde 86,10 dolardan 104,46 dolara sıçramasının ardından yaklaşık 98,86 dolara oturduğu kaydedildi. Bu hareket, yüzde 11,26’lık bir artışı işaret ediyor. Aynı dönemde işlem hacmi yaklaşık yüzde 190 artarak 1,73 milyar dolara ulaştı. Ayrıca 100 bin LTC veya daha fazla tutan cüzdan sayısının son 90 gün içinde yüzde 6’dan fazla artması, büyük yatırımcıların birikime geçtiğine dair önemli bir sinyal olarak görülüyor. Bu artış, Litecoin ağında gerçekleşen günlük zincir üstü işlem hacminde 15,1 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu beraberinde getirdi.

Büyük Cüzdan Birikimi ve Zincir Üstü Hacim

Analistler, Litecoin’in bu yükselişinde iki temel dinamiğin öne çıktığını belirtiyor: bir yandan “balina” olarak adlandırılan büyük cüzdanların aktif şekilde LTC toplaması, diğer yandan zincir üstü işlemlerdeki hızlı artış. Litecoin için günlük işlem hacminin 15,1 milyar dolara ulaşması, ağın yalnızca spekülatif hareketlerle değil, gerçek kullanım artışıyla da güçlendiğini gösteriyor.

Büyük yatırımcıların artışı, piyasanın daha istikrarlı bir zemine oturabileceği anlamına gelebilir. Bu gelişmeler, Litecoin’in son haftalarda Ethereum $3,612.82, Solana ve XRP gibi diğer büyük kripto paralardan daha güçlü bir performans sergilemesine zemin hazırladı.

Piyasada Diğer Hareketler ve Regülasyon Etkisi

Litecoin’in yükseliş sürecinde dikkat çeken bir başka unsur, Coinbase’in Birleşik Krallık kullanıcılarına Litecoin erişimi sunması oldu. Bu hamle, borsanın Avrupa pazarındaki genişlemesinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni kullanıcıların katılımıyla Litecoin’in işlem hacmi ve bilinirliği daha da arttı.

Bunun yanında, Solana (SOL) da analistlerin 2025 yılında “yatırımcı portföylerinde mutlaka yer almalı” dediği kripto paralar arasında yer aldı. Uzmanlara göre hem Solana hem de Litecoin, güçlü ağ yapıları ve artan işlem hacimleriyle önümüzdeki dönemde dikkat çekmeye devam edecek. Ancak teknik göstergeler, Litecoin fiyatının 102–110 dolar aralığındaki direnç seviyelerinde zorlandığını, bu bölge üzerinde kalıcı bir kapanış yapılamaması durumunda kısa vadeli düzeltme riskinin masada olduğunu gösteriyor.

Litecoin’in yükselişine dair gelen veriler, sadece fiyat artışına değil; ağ aktifliği, yatırımcı güveni ve uluslararası erişimin genişlemesine de işaret ediyor. Ancak kripto piyasasının doğası gereği yüksek dalgalanma potansiyeli hâlâ sürüyor. Bu nedenle mevcut momentum güçlü görünse de yatırımcıların dikkatli olması, olası geri çekilme senaryolarını göz ardı etmemesi gerekiyor.

Uzmanlara göre Litecoin, orta vadede istikrarlı yükseliş potansiyeli taşısa da fiyatın yönü, Bitcoin $106,441.90’in performansına ve genel piyasa likiditesine bağlı kalacak.