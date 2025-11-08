ALTCOIN

Yapay Zeka İttifakında Fırtına: Fetch.ai Ocean Protocol’e Dava Açtı

Özet

  • Fetch.ai, Ocean Protocol’ü 263 milyon FET satışından dolayı mahkemeye verdi.
  • Dava sonrası FET fiyatı %40’tan fazla yükselerek yatırımcı ilgisini artırdı.
  • İttifakın geleceği, mahkeme süreci ve piyasa tepkisiyle şekillenecek.
İlayda Peker
İlayda Peker


İçeriği yapay zeka ile özetle

Yapay Zeka temalı kripto varlıklar arasında geleceğin projesi olarak görülen Artificial Superintelligence Alliance (ASI), beklenmedik bir iç çatışma yaşıyor. SingularityNET, Fetch.ai ve Ocean Protocol ortaklığında kurulan bu ittifak, merkeziyetsiz yapay zekayı hızlandırmayı amaçlıyordu. Ancak birlik vizyonu kısa sürede yerini hukuki mücadeleye bıraktı. Fetch.ai, Ocean Protocol ve bazı yatırımcılar hakkında New York Güney Bölgesi Mahkemesi’nde dava açtı.

İçindekiler
1 FET Fiyatında Beklenmedik Yükseliş: Alıcılar Baskın Geldi
2 Fiyat Hareketleri ve Teknik Görünüm: Boğalar Güç Kazanıyor

FET Fiyatında Beklenmedik Yükseliş: Alıcılar Baskın Geldi

Dava dosyasında, Ocean Protocol kurucularının topluluğu yanıltarak OceanDAO’nun özerkliğine zarar verdiği ve 661 milyon Ocean token’ını 286,4 milyon FET’e dönüştürüp bunun 263 milyonunu sattığı iddia edildi. Bu büyük satışın, token fiyatında sert bir düşüşe yol açtığı savunuldu. Ayrıca, satıştan elde edilen varlıkların Cayman Adaları’ndaki Ocean Expedition adlı kuruluşa aktarıldığı belirtildi.

İlginç bir şekilde, dava haberi piyasada panik yaratmak yerine alım iştahını artırdı. 31 Ekim’den bu yana satıcıların kontrolünde olan piyasada, 7 Kasım itibarıyla alıcılar güçlü bir geri dönüş yaptı. FET, 0,3 dolar direncini aşarak 545 milyon token’lık işlem hacmine ulaştı. Aynı dönemde satıcılar 493 milyon token boşalttı. Böylece alıcılar lehine 52 milyon token’lık fark oluştu ve piyasa “agresif spot birikimi” sinyali verdi.

CoinGlass verilerine göre FET’in “Spot Netflow” değeri 2,86 milyon dolardan -1,35 milyon dolara gerileyerek yatırımcıların borsalardan token çektiğini ortaya koydu. Bu durum genellikle alım baskısının arttığı ve fiyatın yukarı yönlü hareket edeceği bir sürece işaret ediyor. Nitekim FET, 0,45 dolara kadar yükselerek son 24 saatte %40,7 artış kaydetti.

Fiyat Hareketleri ve Teknik Görünüm: Boğalar Güç Kazanıyor

Güncel grafiklere göre, FET’in Stochastic RSI değeri 100 seviyesine ulaşarak aşırı alım bölgesine girdi. Bu, güçlü bir yükseliş ivmesi anlamına gelse de olası bir volatilite artışına da dikkat çekiyor. Eğer bu ivme korunursa, FET’in 0,48 dolardaki EMA100 direncini geri kazanması bekleniyor. Bir sonraki direnç noktası ise EMA200 seviyesindeki 0,6 dolar olarak görülüyor. Ancak fiyat 0,37 doların altında kapanırsa, destek seviyesi EMA20 çizgisinde yani 0,28 dolarda bulunuyor.

Bu gelişmelerin yankısı sürerken, benzer şekilde geçtiğimiz haftalarda SingularityNET (AGIX) token’ında da kısa vadeli bir fiyat toparlanması gözlendi. Uzmanlara göre bu hareket, AI temalı token’lara yönelik genel ilgide yeniden bir canlanmanın işareti olabilir.
Yapay zeka projelerinin blokzinciri tabanında güç birliği hedefi taşıyan ASI İttifakı, iç çatışmaların gölgesinde ilerliyor. Dava süreci uzun vadede projenin güvenilirliğini sarsabilir. Ancak kısa vadede yatırımcıların “dipten alım” stratejisiyle hareket etmesi, token fiyatlarını geçici olarak destekliyor. Nihai sonuç, mahkeme kararlarının ve ittifakın yeniden nasıl yapılandığının netleşmesiyle belirlenecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Yılların Altcoin’i 100 Doları Geri Aldı: Boğalar Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

XRP Güçlü Geri Dönüş Sinyali Veriyor: ETF Umutları Piyasayı Canlandırdı

Bitcoin 107.000 Doları Aştı: Kaldıraçlı İşlemler Yine Zarar Ettirdi! 12 Saatte 12 Likidasyon!

Pi Network’te Balina Hareketliliği: Devasa Alımlar Fiyatta Yükselişi Getirebilir

Arkham: Altcoin Ethereum’un Arzının Yüzde 60’ı Tek Adreste Kilitli

XRP Balinaları Satışa Geçti: ETF Heyecanı Yerini Endişeye Bıraktı

Popüler Meme Token Fiyatı Yükseliyor Ancak Zincir Üzeri Veriler Endişe Yaratıyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’in 2030 Hedefi Revize Edildi: Stablecoin’ler Bitcoin’in Görevini Mi Üstleniyor?
Bir Sonraki Yazı Piyasaya Yeni Giren Coin’ler: En Erken Alım İçin Bildirimi Aç!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2 Son Dakika Birden: Fed’den Faiz ve Binance Delist Açıklamaları
BINANCE
Son Dakika: Coinbase Kripto Paraları Yükseltecek Büyük Müjdesini Duyurdu
COINBASE Kripto Para
Son Dakika: Stragey Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Bugün Duyurdu
BITCOIN (BTC)
Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 10-16 Kasım
Kripto Para

Lost your password?