ALTCOINBITCOIN (BTC)

Bitcoin’in 2030 Hedefi Revize Edildi: Stablecoin’ler Bitcoin’in Görevini Mi Üstleniyor?

Özet

  • Cathie Wood, Bitcoin’in 2030 hedefini 1,5 milyondan 1,2 milyona düşürdü.
  • Stablecoinler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde Bitcoin’in rolünü kısmen devralıyor.
  • Trump yönetiminin kriptoya sıcak yaklaşımı, Bitcoin fiyatına pozitif katkı sağlıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker


İçeriği yapay zeka ile özetle

ARK Invest CEO’su Cathie Wood, Bitcoin $106,441.90’in uzun vadeli potansiyeline ilişkin tahminlerini güncelleyerek 2030 hedefini 1,5 milyon dolardan 1,2 milyon dolara düşürdü. Wood, bu revizyonun temel nedeninin stablecoinlerin beklenenden çok daha hızlı yaygınlaşması olduğunu açıkladı. CNBC’ye verdiği demeçte, özellikle gelişmekte olan ülkelerde stabilcoinlerin dijital dolar işlevi gördüğünü belirterek, “Stablecoinler, Bitcoin’in oynamasını beklediğimiz rolün bir kısmını devralıyor,” ifadelerini kullandı.

İçindekiler
1 Bitcoin Dijital Altın Olarak Kalacak mı?
2 Trump’ın Kripto Vizyonu ve Piyasaya Etkisi

Bitcoin Dijital Altın Olarak Kalacak mı?

Wood’a göre, bu bölgelerde Bitcoin’in günlük işlemler ve tasarruflar için kullanılacağı öngörülüyordu, ancak pratikte stablecoinler bu boşluğu dolduruyor. ARK Invest’in yeni raporunda, iyimser senaryoda Bitcoin’in 2030’a kadar 1,2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Orta senaryoda hedef 600 bin dolar, kötümser tahminde ise 500 bin dolar olarak belirlendi.

Cathie Wood, fiyat tahminlerini düşürmesine rağmen Bitcoin’e olan güveninin sürdüğünü vurguladı. Kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, düzenleyici çerçevenin netleşmesi ve arzın sınırlı olması, Wood’un uzun vadeli inancını destekleyen temel nedenler arasında yer aldı.
“Bitcoin hâlâ en güvenli ve merkeziyetsiz dijital para biçimi,” diyen Wood, stablecoinlerin yükselişine rağmen Bitcoin’in benzersiz ve vazgeçilmez bir rol üstlendiğini belirtti. Ona göre, stablecoinler günlük işlemlerde baskın hale gelirken Bitcoin, kripto dünyasının “rezerv parası” olarak kalacak. Wood ayrıca, Bitcoin’in altının piyasa değerinin en az yarısını ele geçirebileceğini ifade etti.

Stablecoinlerin dijital dolar olarak kullanımı hızla artarken, Wood bu eğilimin Bitcoin’in uzun vadeli değerini tehdit etmediğini, aksine dijital ekonomiyi güçlendirdiğini savundu.

Trump’ın Kripto Vizyonu ve Piyasaya Etkisi

Cathie Wood’un değerlendirmeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto varlıklara yönelik olumlu politikalarıyla da örtüşüyor. Trump, ABD’yi “dünyanın önde gelen Bitcoin ülkesi” haline getirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, hem siyasi hem finansal çevrelerde kriptoya bakışı yeniden şekillendiriyor.

Trump yönetiminin kripto inovasyonuna açık tutumu, kurumsal yatırım girişlerini rekor seviyelere taşırken Bitcoin’in 100.000 dolar eşiğini aşmasında da etkili oldu. Ancak uzmanlara göre, bu yükseliş dalgası sürdürülebilir mi sorusu hâlâ net değil.

Sonuç olarak Cathie Wood’un son açıklamaları, kripto ekosisteminde iki farklı güç dengesini öne çıkarıyor: Stablecoinlerin pratik ve hızlı yapısı ile Bitcoin’in güvenilir ve sınırlı arz temelli değeri. Stablecoinlerin benimsenme oranı arttıkça, Bitcoin daha çok bir “değer saklama aracı” olarak konumlanıyor. Trump’ın politikaları da bu dengeyi destekleyebilir; ancak kalıcı bir finansal dönüşümün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, piyasanın istikrarına ve regülasyonların hızına bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Stragey Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Bugün Duyurdu

Yılların Altcoin’i 100 Doları Geri Aldı: Boğalar Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

XRP Güçlü Geri Dönüş Sinyali Veriyor: ETF Umutları Piyasayı Canlandırdı

Bitcoin 107.000 Doları Aştı: Kaldıraçlı İşlemler Yine Zarar Ettirdi! 12 Saatte 12 Likidasyon!

Pi Network’te Balina Hareketliliği: Devasa Alımlar Fiyatta Yükselişi Getirebilir

Blockchain İçi Veriler Konuşuyor: Bitcoin İçin Ciddi Hazırlık Var

Arkham: Altcoin Ethereum’un Arzının Yüzde 60’ı Tek Adreste Kilitli

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Trump Ailesi Destekli American Bitcoin Rezervini 415 Milyon Dolara Taşıdı
Bir Sonraki Yazı Yapay Zeka İttifakında Fırtına: Fetch.ai Ocean Protocol’e Dava Açtı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2 Son Dakika Birden: Fed’den Faiz ve Binance Delist Açıklamaları
BINANCE
Son Dakika: Coinbase Kripto Paraları Yükseltecek Büyük Müjdesini Duyurdu
COINBASE Kripto Para
Son Dakika: Stragey Yeni Bitcoin (BTC) Alımını Bugün Duyurdu
BITCOIN (BTC)
Kripto Paralarda Haftanın Önemli Gelişmeleri 10-16 Kasım
Kripto Para

Lost your password?