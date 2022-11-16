Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), bireysel yatırımcıların kripto para borsası uygulamalarını nasıl kullandıklarına dair bir araştırma yaptı ve Bitcoin (BTC) ile ilgili çarpıcı verilere ulaştı.

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İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) kısa bir süre önce bireysel yatırımcıların kripto para borsası uygulamalarını nasıl kullandıklarına dair bir araştırma yaptı ve bireysel yatırımcıların büyük çoğunluğunun (üçte birinin) Bitcoin‘de (BTC) para kaybettiğini tespit etti. Araştırmada Türkiye‘nin de öne çıktığı görüldü.

En “Risk Arayan” Kesim Zararda

BIS‘in araştırması 2015’ten 2022’ye kadar 95 ülkeyi kapsayan verilerden oluşuyor. Veriler bazı ilginç bilgiler ortaya koyuyor. Veriler, borsaların uygulama indirmelerinin büyük çoğunluğunun Bitcoin’in 20 bin doların üzerinde işlem görürken gerçekleştiğini gösteriyor.

Çalışma, her bir bireysel yatırımcının uygulamayı yükledikten sonra her ay 100 dolar değerinde BTC satın alması durumunda, şaşırtıcı bir şekilde yüzde 81’inin para kaybedeceğini ortaya koydu. BIS, yaptığı araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bitcoin fiyatı yükseldiğinde, daha fazla insanın kripto para borsası uygulamalarını indirdiğini ve aktif olarak kullandığını gösteriyor. Bu yeni kullanıcılar orantısız bir şekilde daha genç ve erkek olup, genellikle nüfusun en “risk arayan” kesimi olarak tanımlanmaktadır. Fiyattaki düşüşler nedeniyle bireysel yatırımcıların tahmini yüzde 73-81’inin ilk yatırımlarından para kaybetmiş olabileceği görülüyor.” notunu düştü.

Bireysel Yatırımcılar Bitcoin’e Yönelmeye Devam Ediyor

İlginç bir şekilde BIS, bireysel yatırımcıların kripto paralara ilgi duymaya devam ettiğini de belirtti. Bildiğimiz gibi kripto paralar son derece volatil bir varlık sınıfıdır. Ayrıca, kripto para altyapısı ve benimsenmesi henüz dijital varlıkların günlük ödemeler için kullanıldığı aşamaya gelmiş değil. BIS, “Ancak buna rağmen, bireysel yatırımcılar Bitcoin gibi kripto paraları alıp satmak için kripto para borsalarına girmeye devam ediyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl 69 bin doların hemen üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, o zamandan bu yana değerinin yüzde 75’inden fazlasını kaybetti. Ayrıca, 3AC, FTX’in iflası gibi gelişmeler yatırımcı güveninin sarsılmasına neden oldu.

BIS çalışmasına ilişkin ayrıca şunları belirtti:

Fiyattaki bir değişiklik, kullanıcı sayısında önemli bir değişikliği tetikliyor. Genel olarak çalışmamızın sonuçları, alternatif açıklamalardan ziyade yüksek Bitcoin fiyatlarının (geri bildirim ticareti teorileriyle tutarlı olarak) kripto paraların benimsenmesini sağladığını gösteriyor.

Türkiye İlk Sıraya Oturdu

BIS’in araştırması, son yedi yılda kripto para benimsenmesinin en yüksek olduğu ülkelerin Türkiye, Singapur, ABD ve Birleşik Krallık olduğunu gösteriyor. Öte yandan, kripto paraları yasaklayan güçlü yasal kısıtlamalar nedeniyle Çin ve Hindistan’da kripto para benimsemesi en düşük seviyede.