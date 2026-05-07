Ethereum ve altcoinlerde yükseliş bekleyenler neler karşılaşacak?

  • Geçen sene hızla artan ETH balina birikimi 15,95 milyondan yaklaşık 12,52 milyon ETH'ye geriledi.
  • Balina satışlarından doğan arz fazlası ETH için 3 bin doların önüne set çekiyor.
  • BTC düşüşü 78 bin dolar desteğine kadar devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Fed’den Hammack yazı hazırlandığı sırada faizlerin nerden indirilmemesi gerektiğinden bahsediyor. Warsh koltuğuna geçmeden günler önce Fed içinden böylesi sesler duymak iyi değil. Diğer yandan balinaların durumu ETH için kısa ve orta vadede iyi şeyler söylemiyor. Peki neler olacak?

Ethereum ve Altcoinler

Bitcoin 80 bin dolara geriledi ve altcoinler de onu izliyor. İran ile anlaşma ihtimali fiyatlandı ve şimdi kar satışı zamanı. Diğer yandan yeni bir virüsün dünyaya yayılma riski bugün haberlerde üst sıradaydı. Maymun virüsü manşetlerinde de kripto paraların geri çekildiğini görmüştük.

Diğer yandan ETH için balina ilgisizliğine dikkat çeken Ali Martinez aşağıdaki grafiği paylaşarak 3 bin dolar yolunun tıkandığını söyledi;

Ethereum balinaları, bir yıldır yapmadıkları bir şey yapıyorlar.

6 Ekim 2025’ten bu yana, 1.000 ila 10.000 ETH tutan Ethereum balinalarının piyasa davranışlarında önemli bir değişiklik yaşandı. Bu değişimden önce, bu grup istikrarlı bir birikim sürecindeydi. Varlıklar, Nisan 2025’teki 12,95 milyon ETH’den 6 Ekim 2025’te 15,95 milyon ETH’ye yükseldi.

Ardından, davranışları tersine döndü. Bu orta kademe balinaların varlıkları 15,95 milyondan yaklaşık 12,52 milyon ETH’ye düştü; bu, toplam pozisyonlarında %21,5’lik bir düşüşe tekabül ediyor. Bu arz fazlası, 3.000 $’a giden yolun, balinaların dağıtımını dengelemek için yeni bir kurumsal veya perakende talep dalgasına ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor.”

Yani Ethereum ve altcoinler için yükseliş bekleyenler kısa ve orta vadede istediğini alamayabilir.

80.400 dolarda alıcı bulan ETH için düşüş motivasyonu artıyor. Yeni virüs, İran ile ağır ilerleyen süreç, faizlerin 2026 yılında inmemesi gerektiğinin Fed üyeleri tarafından ilanı, Warsh’ın göreve gelmesiyle taze başlayan QE’nin sonlanacak olması gibi birçok sebep var. Üstelik Trump ara seçimlere giderken artan enflasyon nedeniyle seçmen gücünü daha da kaybedecek. Bu işten paçayı kurtarmak için ateşkesi süresiz olarak uzatsa da halen istediğini alamadı.

Günlük dibini 80.260 dolara kadar çeken BTC artık buradaki desteği kaybetmek üzere. Analist 78 bin dolara işaret ediyor.

“Bu seviyeye destek olarak dönüşürse, hareketli ortalamalara yeniden yönelebiliriz.”

200 günlük hareketli ortalama ile EMA’nın kesişmesi, ilk denemede aşılması her zaman zor bir engel. Yani fiyat desteğe geri çekilip burayı koruyabilirse yeniden 83 bin dolara ilerleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
