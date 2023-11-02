  Solana, XRP ve Cardano’nun Gölgesinde Kalan Altcoin Kralında Boğa Sinyalleri Yanmaya Başladı!

Yaptıkları ralliler ile altcoin piyasasında tüm dikkatleri üzerine çeken Solana (SOL), XRP (XRP) ve Cardano (ADA) karşısında altcoin kralı Ethereum (ETH) sessiz hamleler yapıyor. ETH’nin fiyatı son 24 saatte yüzde 1,65 artarak 220.8 milyar dolarlık piyasa değeriyle bin 835 dolara çıktı ve en büyük akıllı sözleşme ağının zincir üzeri verileri fiyattaki artışı destekliyor.

Ethereum’un Ağ Büyümesi

Santiment‘ten alınan zincir üzeri veriler Ethereum’un fiyatının bin 800 dolar seviyesinin üzerine çıkması, günlük bazda yeni oluşturulan cüzdan adreslerinin sayısının 7 Ekim’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasıyla destekleniyor.

Uzmanlar bu uzun vadeli ağ büyümesi eğiliminin devam etmesi ve kripto para borsalarındaki ETH arzındaki düşüşün sürmesi halinde altcoin kralının fiyatının bir kez daha 2 bin dolar eşiğini aşabileceğini değerlendiriyor.

Türev Piyasasında ETH’nin Durumu

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin‘in son günlerde kripto para borsası Coinbase’e sürekli olarak ETH taşıyor olması altcoin kralında beklenen fiyat rallisine yönelik tartışmaların fitilini ateşlemişti. Piyasa gözlemcileri Buterin’in ETH satışlarının beklenen rallinin önüne geçebileceği yönünde yorumlar yapıyor olsa da türevleri verileri son dönemdeki satış baskısına rağmen ETH’deki yükseliş eğiliminin arttığını ortaya koyuyor. İki temel türev metriği, yatırımcıların yükseliş beklentilerinde önemli bir artışa işaret ediyor ve bir yıldan uzun süredir görülmeyen seviyelere ulaşmış durumdalar.

İlk olarak, iki aylık vadeli işlem sözleşmeleri ile spot fiyat arasındaki değişimi ölçen ETH vadeli işlem primi, son bir yılı aşkın süredir görülmeyen en yüksek seviyeye yükseldi. Güçlü bir piyasada, baz oranı olarak da bilinen yıllıklandırılmış prim genellikle yüzde 5 ile yüzde 10 aralığında seyretme eğilimindedir. Bu veri ETH vadeli işlemlerinde kaldıraç kullanarak açılan long pozisyonlara talebin arttığına işaret ediyor. Zira vadeli işlem sözleşmesi primi 23 Ekim’de yüzde 1’den 30 Ekim’de yüzde 7,4’e fırlayarak nötr-boğa eşiği olan yüzde 5’i aşmayı başardı. Bu kayda değer artış, iki haftalık bir süre zarfında ETH’nin fiyatının yüzde 15,7 artmasına karşılık geliyor.

Ayrıca Ethereum opsiyon piyasası da altcoin kralı için önemli bulgular sunuyor. Bilmeyenler için ETH opsiyonlarındaki yüzde 25 delta çarpıklığı, arbitraj masalarının ve piyasa yapıcıların yukarı veya aşağı yönlü koruma için ne zaman fazla ücret alabileceğinin bir göstergesi olarak hizmet etmektedir. ETH’nin fiyatındaki düşüş dönemleri çarpıklık metriğinin yüzde 7’nin üzerine çıkmasına neden olurken, iyimserlik dönemlerinde yüzde -7’lik seviyelerine düşme eğilimindedir.

Şu anda yüzde 25 seviyesinde bulunan ETH opsiyonlarının delta çarpıklığı, 27 Ekim’de yüzde -16 seviyesine ulaşarak son 12 ayın en yüksek noktasına geldi. Bu dönemde satım opsiyonları yatırımcılar arasındaki aşırı iyimserliği yansıtan bir primle işlem görüyordu. Buna ek olarak, satım opsiyonları için mevcut yüzde -8, 18 Ekim’e kadar devam eden yüzde 7 veya daha yüksek pozitif çarpıklıktan bu yana kayda değer bir değişim olduğunu gösteriyor.