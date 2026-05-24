Gümüş fiyatı 75 dolar seviyesine çekildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Gümüş 77 dolardan geri döndü ve 75 dolar bandına geriledi.
  • Son haftada $XAG yatay hareketle dikkat çekiyor, üç aylık düzeltme ise yüzde 14,43 olarak öne çıktı.
  • Teknik analizde fiyat 75 dolar desteğine sıkıştı, yukarıda 76,20 dolar direnç olarak izleniyor.
  • 📊 Ama asıl kritik seviye 75 dolar; aşağı sarkarsa kısa vadede daha fazla düşüş gündeme gelebilir.
Son dönemde güçlü bir yükseliş trendi sergileyen gümüş, yeniden 75 dolar bandına doğru geriledi. Uzmanlara göre, gün içerisindeki dalgalanmalar ve teknik göstergeler, kısa vadede piyasada belirsizliğin hâkim olduğunu ortaya koyuyor.

Gümüşte Son Durum

Investing.com verilerine göre, XAG/USD paritesi 75,515 dolar düzeyinde işlem gördü. Gümüş, gün içinde 77 dolara kadar yükseldi ancak satıcıların baskısıyla değer kaybetti. Seansın ilerleyen saatlerinde fiyat, 76,50 doların üstüne çıksa da, bu seviyede kalıcı olamadı ve yeniden 75,50 dolara çekildi.

Geçtiğimiz hafta yüzde 0,61 gerileyen gümüşte, son bir aylık değişim neredeyse sıfır oldu. Üç aylık grafikte ise yüzde 14,43’lük bir düzeltme dikkat çekiyor. Buna rağmen, altı yıllık getiride gümüş yüzde 50,92 ve yüzde 125,38’lik artışlarla, uzun vadede güçlü bir performans ortaya koydu.

Gümüş fiyatındaki son düşüş düzeltme olarak değerlendiriliyor ve uzmanlar, bu zayıflamanın uzun soluklu yükseliş trendi içinde geliştiğini vurguluyor.

Uzun Vadede Grafikler Ne Diyor?

Gümüşte uzun vadeli görünümde, geçtiğimiz yıl 30-40 dolar aralığında bulunan fiyatlar, bu yıl başında 110 doların üzerine kadar çıktı. Son yükselişin ardından, fiyatta geniş bantta bir dalgalanma oluştu ve gümüş, 70-90 dolar aralığında işlem görmeye başladı. Son günlerde 75 dolar civarında seyreden fiyat, bandın alt kısmında konumlandı.

Analistlerin değerlendirmelerine göre, 70 dolar desteğinin altına inilmesi durumunda gümüşte uzun vadeli pozitif yapı zayıflayabilir. Ancak fiyat yeniden 80 doları test ederse, 90 dolar ve üzerindeki hedefler tekrar gündeme gelebilir.

DönemFiyat AralığıYüzde Değişim
Son 1 hafta~75,5-77 $-0,61%
Son 1 ay~74-77 $-0,01%
Son 3 ay~110-75 $-14,43%
Son 6 yıl~49,5-110 $+50,92% / +125,38%

Kısa Vadede Teknik Sıkışma ve Hedefler

TradingView grafiklerine bakıldığında ise, gümüş an itibariyle 75,274 dolar seviyesinde seyrediyor ve son 24 saatte yüzde 0,17’lik bir değer kaybı yaşadı. Bollinger bandı göstergesine göre üst bant 76,219, orta bant 75,651 ve alt bant 75,083 düzeyinde bulunuyor.

Bu veriler, gümüşün yavaş yavaş kısa vadeli önemli bir destek bölgesinde tutunduğunu işaret ediyor. 75,08 dolar seviyesi korunabilirse, fiyatın yeniden 75,65 dolar ve ardından 76,21 dolar bandına doğru toparlanabileceği belirtiliyor. Ancak, hacmin düşük kalması ve satış baskısının devam etmesiyle yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Bollinger Bandı, finansal bir enstrümanın fiyatının volatilitesini ölçmeye yarayan ve ortalama ile birlikte üst ve alt limitler şeklinde çizilen bir teknik analiz aracıdır. Bant aralığı daraldığında fiyat sıkışması, genişlediğinde ise hareketlilik anlamına gelir.

MACD indikatöründe de negatif görünüm devam ediyor. MACD çizgisi -0,117, sinyal çizgisi ise -0,079 seviyesinde. Histogram, -0,038 ile satıcıların kısa vadede üstün olduğunu gösteriyor.

Analistlere göre, gümüşte 75 dolar desteğinin korunması yeni bir toparlanma için kritik. 75 doların altına inilirse, kısa vadede 74 dolar destek seviyesi test edilebilir. 76,20 doları aşan bir hareket ise kısa vadeli iyileşmeyi hızlandırabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
