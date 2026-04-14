Bitcoin 74.300 dolarda güçleniyor, yükseliş ivmesi 85.000 dolar hedefini öne çıkarıyor

Bitcoin, son günlerde 74.000 dolara yakın seviyelerde konsolide olarak kritik destek hattını korumaya devam ediyor. Teknik göstergeler ve spot ETF akışlarındaki dengelenme, kripto para yatırımcıları ve analistlerin gözünü bir sonraki yükselişin gelip gelmeyeceğine çevirmiş durumda. Piyasa uzmanları özellikle 74.000-74.900 dolar arasındaki direnç bölgesini yakından takip ediyor.

Destek Noktalarında Güçlü Tutunma

Bitcoin, kısa vadede 72.000-73.000 dolar bandında oluşan destek sayesinde pozitif görünümünü koruyor. Fiyat son olarak 74.300 dolar civarında seyrederek, daha önceki 72.000 dolarlık direncini aştı. Teknik analizlere göre, özellikle 74.000 dolar üstü kalıcı kapanışlar yükselişin devamı adına önemli sinyaller verebilir.

Analistlerin dikkat çektiği bir başka detay ise nadir görülen MACD “golden cross” sinyalinin tekrar belirmesi. Benzer bir teknik oluşum, geçmişte Bitcoin’in 90.000 dolardan 125.000 dolara yükselişine eşlik etmişti. Yine de işlem hacimlerinin görece düşük seyretmesi ve olası “fakeout” riskine işaret eden yorumlar temkinli yaklaşım gerektiğini gösteriyor.

Daan Crypto Trades’ın analizine göre Bitcoin’in 72.000 doları aşarak 74.400 dolara ilerlemesi güçlenme işareti olarak değerlendiriliyor; ancak hacim yetersizliğiyle henüz net bir yükseliş teyidi alınmadığı vurgulanıyor.

Likit Bölge ve Hedefler Gözde

Piyasalarda likit bölgelerin ve kısa vadeli desteklerin Bitcoin fiyat hareketlerine yön verdiği görülüyor. Şu an için yukarı yönlü likiditenin 76.000 dolar civarında toplandığı belirtilirken, teknik analizde bu seviyenin, yeni bir sıçrama hareketinin tetikleyicisi olabileceği düşünülüyor. Buna karşılık, fiyatın 72.000 dolar altına sarkması halinde satıcıların baskısının artabileceği uyarısı göze çarpıyor.

Fiyatın 73.000 doların üzerinde seyretmesi, kısa vadede 78.000, 82.000 hatta 85.000 dolara doğru kademeli ilerlemenin önünü açabilir. Bazı yatırımcılar ise, 76.600 dolara yakınlaşılması durumunda tekrar satış pozisyonlarının ağırlık kazanabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle haftalık kapanışlar ile işlem hacmi net yükseliş için kritik görülüyor.

IBIT ETF Fiyatı Güçleniyor

Kurumsal yatırımcıların ilgisinin devam etmesi ve spot Bitcoin ETF ürünlerinin toparlanması da piyasaya destek veriyor. Nasdaq’ta işlem gören IBIT fonu, kısa vadeli toparlanma göstererek 41.59–42.20 dolar aralığına yükseldi. Yıla negatif başlayan IBIT, son güncellemelerde yükseliş işareti verdiği gibi, günlük teknik göstergeler de alım yönünde sinyaller üretiyor. Ancak osilatörler henüz güçlü bir trend oluşturmadı.

IBIT’in fiyatı, Bitcoin hareketlerini neredeyse birebir yansıtarak yatırımcı güveninin barometresi hâline gelmiş durumda. Özellikle 39–40 dolar seviyesi önemli destek olarak öne çıkıyor. Eğer fon 42.50-45 dolar bandı üzerinde kapanışlar görürse, yukarı yönlü ivmenin daha kalıcı hâle gelmesi bekleniyor.

Yükseliş Senaryolarında 85.000 Dolar Hedefi

Grafiklerde oluşan yeni yapı, Bitcoin’de çok aylık düzeltme sürecinin ardından yükselişin başladığına işaret ediyor. Alçalan kanalın kırılması ve eski dirençlerin şimdi destek olarak çalışması piyasada iyimserliğe yol açıyor. Kısa vadede fiyat hedefleri 85.000–88.000 dolar arasında şekillenirken, olumlu hava devam ederse uzun vadede 100.000 dolar ve üzeri konuşulabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, analistler riskleri de göz ardı etmiyor. Özellikle 68.000 dolar altına günlük kapanışlarda mevcut yükseliş beklentilerinin bozulabileceği ve satış baskısının yeniden devreye girebileceği not ediliyor.

Makro Trendler ve Uzun Vadeli Beklentiler

Kripto piyasasında genel fiyat görünümü, hala ABD Merkez Bankası politika beklentilerine, faiz oranlarına ve küresel gelişmelere duyarlı ilerliyor. Son günlerde enflasyonun sınırlanması ve jeopolitik gerginlikteki azalma, Bitcoin dahil riskli varlıklara olan ilgiyi arttırdı. Özellikle ETF ürünlerine yönelik kurumsal talebin artması, fiyat istikrarının ana nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte hem Bitcoin halving döngüsünü hem de büyük fonların birikim eğilimini fiyat tahminlerinin temel belirleyicileri olarak görüyor.

Teknik görünümde yükselişin güç kazandığı, ancak kısa vadede destek ve direnç bölgelerinde yaşanabilecek dalgalanmaların dikkatle takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.