Bitcoin konusunda bu tarihlere dikkat! Hafta içerisinde açıklanacak olan bu veriler tüm yatırımcıların geleceğini etkileyebilecek önem taşıyor.

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Bu hafta bir kez daha Bitcoin ve kripto piyasaları için yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli makroekonomik veriler açıklanacak. Bitcoin son haftalarda S&P 500 ve Dolar Endeksi (DXY) ile korelasyonunu istikrarlı bir şekilde kırmayı başarmış olsa da, Federal Rezerv’in para politikasının kripto üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaya devam etmesi muhtemel olabilir.

Hafta sakin bir başlangıç yapmış olsa da, bu hafta önemli olabilecek iki makro olay var. İlk olarak, ABD borsası başkanlar günü nedeniyle bir gün tatil ile başlarken, üç aylık kazançlar Salı’dan Cuma’ya kadar devam edebilir.

Bitcoin Rallisi Üzerinde Belirsizlik

Özellikle büyük bireysel yatırımcılar, tüketici harcamalarının sağlığı ve enflasyonun şirket kârları üzerindeki etkisi hakkında fikir sahibi olurken, önümüzdeki hafta ABD borsasındaki yükselişin gücünü test edebilir. Salı günü Walmart ve Home Depot raporlarını açıklayacak.

Ancak 22 Ocak Çarşamba günü saat 14:00’te EST’de ilk önemli olay olan FOMC tutanakları gelecek. Bu, FOMC’nin 1 Şubat’taki en son toplantısına ilişkin ayrıntılı bir rapor olacak ve faiz oranı oylamasını etkileyen ekonomik ve finansal koşullara ilişkin derinlemesine bilgiler sunacak.

Geçen hafta birçok Fed konuşmacısı faiz kararının oybirliğiyle alınmadığını ve 50 baz puanlık bir artışı desteklediklerini söylediği için, finans ve Bitcoin yatırımcılarının bu sefer daha fazla dikkat etmesi muhtemel. Ayrıca geçen hafta yüksek TÜFE revizyonları ve yüksek bir Ocak ayı raporu vardı.

Bu olumsuz verilere dayanarak, bazı sesler Fed’in tutanakları bazı sinsi düzeltmeler yapmak için kullanabileceğini öne sürüyor. Fed Tutanakları yakın zamanda yüksek bir faiz artışına işaret edebilir ve finansal piyasaları sarsabilir.

FED Konu Hakkında Ne Düşünüyor?

Buna ek olarak Powell, tutanakların Fed’in faiz artırım döngüsüne ne zaman ara vereceğine dair fikir vereceğini belirtti ki bu da finansal piyasalar için son derece önemli bir veri noktası.

Ayrıca, Fed’in %2’lik hedefine ulaşma yolunda ilerlediğine işaret eden çok aylık enflasyon verilerine yönelik arzusunu yansıtması muhtemel olabilir. Burada, ücret baskıları %2’lik bir enflasyon oranıyla uyumlu olmadığından, odak noktası hala son derece sıkı olan işgücü piyasası olacak.

Bu nedenle Bitcoin yatırımcıları, Fed’in şahin duruşunu iki katına çıkarıp çıkarmayacağını görmek için FOMC tutanaklarını yakından izlemeli. Eğer böyle olursa, Bitcoin’in son dönemdeki ayrışması muhtemelen teste tabi tutulacak.

Haftanın ikinci önemli olayı 24 Şubat Cuma günü çekirdek PCE fiyat endeksinin açıklanması olacak. PCE fiyat endeksi, tüketici harcama alışkanlıklarını Tüketici Fiyat Endeksi’nden (TÜFE) daha zamanında yansıttığı için Federal Rezerv’in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olabilir.

Çekirdek, PCE’ye kıyasla daha değişken ve mevsimsel olan gıda ve enerji fiyatlarını hariç tuttuğu anlamına gelmekte. 28 Ekim’den bu yana Çekirdek PCE yıllık bazda %5,1’den en son Ocak ayında %4,4’e düşmüştü.

Bu kez, Aralık ayındaki %0,3’lük ve yıllık %4,3’lük seviyesinden Ocak ayında %0,4’e yükselmesi beklenmekte. Olumsuz bir sürpriz olması ve PCE’nin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda, enflasyona ilişkin korkuların daha da yerleşmesi muhtemel olabilir. Bu aynı zamanda Bitcoin fiyatı üzerinde de bir engel olabilir.

Basın saatine göre Bitcoin fiyatı, 25,223 dolarlık kritik dirençte bir kez daha reddedildikten sonra 24,520 dolarda kaldı.

SorumlulukReddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.