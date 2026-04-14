XRP, Rakuten Pay’e entegre oldu: 44 milyon kullanıcı ve 5 milyon iş yerinde ödeme başladı

  • 🚀 Rakuten Pay’de artık XRP ile 5 milyonun üzerinde noktada ödeme yapılabiliyor.
  • 44 milyon kullanıcı, sadakat puanlarını XRP’ye çevirip doğrudan harcayabilecek.
  • 🟢 #XRP Japonya’nın en büyük sadakat sistemlerinden birine entegre edildi.
  • Spot alım satım ve cüzdan imkanıyla dijital varlık kullanımı genişledi.
Japonya’nın önde gelen e-ticaret platformlarından Rakuten, mobil ödeme uygulaması Rakuten Pay’e XRP’yi eklediğini açıkladı. Bu hamleyle, 44 milyon kullanıcısı bulunan uygulama üzerinden Ripple’ın kripto parası XRP, ülkedeki 5 milyondan fazla iş yerinde ödeme aracı olarak kullanılabilecek.

İçindekiler
1 Rakuten’in sadakat puanları XRP’ye dönüştürülebilecek
2 XRP alım satımı ve kullanımına yeni fırsatlar
3 Rakuten’in kripto para alanındaki geçmiş adımları

Rakuten’in sadakat puanları XRP’ye dönüştürülebilecek

Rakuten, Japonya’da yaygın bir sadakat programı sunuyor. Şirketin sadakat sistemi kapsamında 3 trilyon puan, yani yaklaşık 23 milyar dolar tutarında puan dolaşımda bulunuyor. Alınan yeni kararla birlikte bu puanlar, XRP’ye çevrilip kripto varlık olarak saklanabilecek ve harcamalarda kullanılabilecek.

Rakuten’in açıklamasında, kullanıcıların 15 Nisan’dan itibaren Rakuten Wallet uygulamasında XRP’yi listelenmiş bir varlık ve ödeme yöntemi olarak görecekleri belirtildi. Bu tarihten sonra, kullanıcılar doğrudan sadakat puanlarıyla XRP satın alabilecek ve XRP bakiyelerini Rakuten Cash’e aktararak ülke genelindeki iş yerlerinde harcayabilecek.

XRP alım satımı ve kullanımına yeni fırsatlar

Rakuten’in duyurusunda dikkat çeken bir diğer nokta ise uygulama üzerinden XRP’nin spot alım satımına olanak sağlanması. Kullanıcılar, uygulama içinde XRP alıp satabilecek, ayrıca XRP’lerini doğrudan Rakuten Wallet cüzdanlarında tutabilecekler. Bu, gerek ödeme, gerekse yatırım açısından yeni imkanlar sunacak.

Ripple’ın ekosistem büyümesinden sorumlu üst düzey yöneticisi Tatsuya Kohrogi, gelişmenin XRP için büyük bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kohrogi’ye göre, XRP’nin Japonya’daki en büyük tüketici markalarından biri olan Rakuten’in sadakat sistemi ve ödeme altyapısına entegre edilmesi, dijital varlıkların günlük yaşamda daha fazla yer alacağına işaret ediyor.

Rakuten’in sadakat ve ödeme sistemine XRP’nin entegre edilmesi, dijital varlıkların yaygınlaşmasında önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Rakuten’in kripto para alanındaki geçmiş adımları

Rakuten, dijital varlıklar konusunda son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmiş durumda. 2023’te kullanıcıların uygulama üzerinden bitcoin, ether ve bitcoin cash ile ödeme yapabilmesini sağlayan şirket, 2021’de ise Rakuten Coin adını verdiği kendi dijital token’ını tanıtmıştı. Rakuten Coin, puan tabanlı sadakat programının bir parçası olarak kullanılıyor.

Bu son gelişmeyle birlikte Rakuten, Japonya’daki dijital varlık uygulamalarını daha da genişletmiş oldu. Yatırımcılar ve kullanıcılar, artık hem kripto para işlemlerini hem de gündelik alışveriş ihtiyaçlarını tek bir uygulama üzerinden karşılayabilecekler.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

