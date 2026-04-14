Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Warsh’ın Fed başkanlığı sürecinde 100 milyon doları aşan kripto bağlantılı portföyü tartışma yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 💥 Warsh’ın 100 milyon dolar üzerindeki kripto varlıkları Fed başkanlığı sürecinde gündemde.
  • Onlarca blockchain ve #DeFi şirketinde yatırımı bulunuyor, çoğu pozisyonunu devretmesi gerekecek.
  • ⚡ En kritik detay: Ağır fon paylarının hızlıca satılması pratikte kolay olmayabilir ve etik süreçleri zorlayabilir.
ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh’ın kamuya sunulan mal varlığı beyanı, hem kendisinin hem de eşi Jane Lauder’ın toplamda en az 192 milyon dolarlık bir serveti yönettiğini ortaya koydu. Belgelerde en dikkat çeken unsur ise Warsh’ın geniş kripto varlık portföyü oldu. Bu portföy, kripto ekosisteminde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin hisselerini ve girişim sermayesi fonlarındaki pozisyonları kapsıyor.

İçindekiler
1 Kripto varlıklara yoğun yatırım
2 Çıkar çatışması ve etik süreçler
3 Sorular ve sürecin devamı

Kripto varlıklara yoğun yatırım

Kevin Warsh, finans kariyerine ek olarak dijital varlıklar üzerinde de ciddi yatırımlar gerçekleştirdi. Açıklanan belgeler, Warsh’ın farklı fonlar ve yatırım yapıları aracılığıyla merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri, katman 1 ve katman 2 blokzincirleri, tahmin piyasaları ve Bitcoin ödemeleri altyapısına sahip en az bir düzine şirkette pay sahibi olduğunu gösteriyor. Bunlar arasında Compound, dYdX, Solana, Optimism, Blast, Lightning Network, Polychain, Scalar Capital, Dapper Labs gibi sektörün önemli isimleri öne çıkıyor.

Bu yatırımların büyük bölümü, bildirim kuralları gereği 1.000 dolar ve altında küçük girişim hisseleri olarak listelendi. Yani, bireysel olarak ciddi bir risk oluşmaktan uzak görünüyor. Fakat Warsh’ın portföyünde, her biri milyon dolarlık varlıklar barındıran ve kriptoya maruz kaldığı kesin olan Juggernaut Fund LP ve THSDFS LLC gibi çok daha büyük ve detayları belli olmayan fon payları da yer alıyor. Söz konusu fonlardaki varlıkların tam içeriği, gizlilik anlaşmaları nedeniyle açıklanmadı.

Warsh, çoğu kripto bağlantılı pozisyonunu tasfiye etmeye hazırlanıyor; ancak Venture sermaye fonlarındaki karmaşık payların ne hızda veya nasıl elden çıkarılacağı belirsizliğini koruyor.

Çıkar çatışması ve etik süreçler

Warsh’ın yeni görevi gereği dijital varlıklarla ilgili düzenlemelerde ana sorumluluğa sahip olacak olması, çıkar çatışması endişelerini artırdı. Çünkü kendisi stablecoin düzenlemeleri, bankaların dijital varlık saklama faaliyetleri ve ileride merkez bankası dijital parası (CBDC) gibi önemli karar süreçlerinde yetkili olacak. Warsh’ın DeFi projelerinde, kripto ödeme ağlarında ve blockchain altyapısında doğrudan yatırımları bulunması, Senato’dan gelecek soruların odağında olacak.

Federal etik yasalarına göre, Warsh’ın bu yatırımlarının tamamını görev başlamadan önce elden çıkarması ve sonrasında bir yıl boyunca bu alanlarda alınacak kararlarda tarafsız kalması gerekiyor. Tasfiye işlemleri tradisyonel varlıklar için hızlı ve kolay olabilse de, girişim sermayesi fonlarının paylarının hızla nakde çevrilmesi genellikle kolay olmuyor. Buna karşın, ilgili kurumların yetkilileri Warsh’ın etik kurallara uygun hareket edeceğini bildirdi.

Finansal etik yetkilisi Heather Jones tarafından değerlendirilen belgelerde, Warsh’ın çıkar çatışması oluşmaması için önlemleri hayata geçirmesi halinde yasal gerekliliklerin karşılanacağı ifade edildi.

Sorular ve sürecin devamı

Warsh’ın finansal ağı, sadece kriptoyla da sınırlı değil. 2024 yılında Duquesne Family Office’den 10,2 milyon dolar danışmanlık ücreti aldı. Stanley Druckenmiller tarafından yönetilen bu fon, makro yatırım alanında ve kripto dünyasında etkin bir aktör olarak biliniyor. Ek olarak, GoldenTree Asset Management’tan 1,55 milyon dolar, Cerberus Capital Management’tan 750 bin dolar ve Brevan Howard’dan 750 bin dolar daha kazandı.

Eşi Jane Lauder’ın yaklaşık 1,9 milyar dolarlık servetiyle birleşince, Warsh modern dönemde Fed başkanları arasında en varlıklı isimlerden biri haline geliyor. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, adaylık oturumunun gelecek hafta yapılacağını duyurdu. Ancak Senatör Thom Tillis, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki adli süreç tamamlanmadan oylamanın gerçekleştirilmesine karşı çıkıyor.

Warsh’ın kripto varlıkları, Senato’daki onay sürecinde detaylı biçimde gündeme gelmeye aday. Son yıllarda Fed yönetiminde çıkar çatışmalarına yönelik hassasiyetin belirgin biçimde artması, adayın portföyünün özellikle didik didik incelenmesiyle sonuçlanabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?