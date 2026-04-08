Kayıt Banner
Kripto Para Hukuku

Yuga Labs ve Ryder Ripps arasında Bored Ape Yacht Club davasında anlaşma sinyali

  • Yuga Labs ve Ryder Ripps arasındaki NFT odaklı marka davasında uzlaşma gündeme geldi.
  • Davanın seyri, NFT ve dijital koleksiyon dünyası için yeni bir örnek oluşturmuş oldu.
Konseptual sanatçı Ryder Ripps, Yuga Labs’ın görsel ve marka unsurlarını kullanmaması konusunda resmen yasaklandı. Bu gelişme, taraflar arasında uzun süredir devam eden hukuki tartışmada bir anlaşmaya varıldığını ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Taraflar uzlaşmaya yaklaşırken
2 Yasal süreçte önemli kararlar

Taraflar uzlaşmaya yaklaşırken

Mahkemeye salı günü sunulan belgelerde, Bored Ape Yacht Club koleksiyonunun yaratıcısı Yuga Labs ile davanın diğer tarafları Ryder Ripps ve iş ortağı Jeremy Cahen arasında uzlaşma yolunda adımlar atıldığı görüldü. Anlaşmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Yuga Labs, 2022’de Ripps ve Cahen’e, orijinal NFT koleksiyonundaki simgeler ve karakterleri kullanarak “RR/BAYC” adını verdikleri bir proje başlatmaları nedeniyle marka hakkı ihlali davası açtı. Ripps ise bu projenin ifade özgürlüğü kapsamında sanatsal bir çalışma olduğunu iddia etmişti.

Ripps, ayrıca Bored Ape Yacht Club koleksiyonunun içerdiği görsellerde ayrımcı ögeler olduğu yönünde suçlamalarda bulundu, ancak Yuga Labs hakaret suçlamasıyla ilgili ayrı bir dava açmadı. Şirket, Ripps’in hamlelerini bir çeşit taciz kampanyası olarak değerlendirmişti.

Yasal süreçte önemli kararlar

2023 yılında ABD Bölge Yargıcı John Walter, Ripps ve Cahen’in oluşturduğu benzer NFT’lerin piyasada kafa karışıklığı yaratabileceği gerekçesiyle marka ihlali kararı verdi. Bu karar kapsamında çiftin, Yuga Labs’a yaklaşık 9 milyon dolar ödemesine hükmedildi. Söz konusu meblağ, kâr iadesi, çeşitli ceza ve hukuk müşavirliği ücretlerini içeriyordu.

Daha sonra ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi, Ripps’in adil kullanım iddialarının büyük kısmını reddetti fakat Yuga Labs lehine verilen hızlı kararın iptal edilip davanın jüri önüne alınmasına karar verdi. Böylece 9 milyon dolarlık ödeme yükümlülüğü de kaldırılmış oldu. Bu karar, NFT’lerin marka koruması kapsamında ele alınabileceğine dair önemli bir örnek teşkil etti.

Davada uzlaşma ihtimali gündemdeyken, Yuga Labs, Ripps’in RR/BAYC projesiyle ilgili özel anahtarları imha ettiğini iddia etmesi üzerine mahkemeden ek yaptırım talep etmişti.

Jeremy Cahen, CryptoPunks’un orijinal geliştiricilerinden esinlenerek Not Larva Labs adlı NFT pazar yerini kurmuştu. Yuga Labs, bir dönem CryptoPunks’un fikri mülkiyet haklarını da elinde tutuyordu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP fiyatında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dikkat çekici yükseliş
Bir Sonraki Yazı Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si ilk işlem gününde güçlü talep gördü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para
Gümüş
BITCOIN (BTC) Kripto Para
RIPPLE (XRP)
Ethereum (ETH)
Lost your password?