XRP fiyatında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dikkat çekici yükseliş

XRP, son dönemde ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşmasının açıklanmasının ardından 24 saat içinde yüzde 5’in üzerinde prim yaparak dikkatleri üzerine çekti. 8 Nisan 2026 itibarıyla 1,37–1,38 dolar bandında işlem gören XRP, yükselişini küresel risk algısındaki düzelme ve piyasalardaki olumlu havayla sürdürdü.

Jeopolitik gelişmeler ve piyasa tepkisi

XRP’deki bu ani yükselişin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonların iki hafta süreyle durdurulacağını açıklaması önemli rol oynadı. Bu karar, piyasalarda yeni bir jeopolitik gerilim dalgası ihtimalini azaltırken; özellikle Hürmüz Boğazı’nda olası kesintilerin önüne geçilmesi sonucunu doğurdu. Küresel piyasalar bu gelişmeyi hızlıca fiyatladı ve risk iştahındaki artış sayesinde kripto varlıklara yeniden girişler başladı.

Trump’ın açıklamasında, operasyonların durmasının şartlı olduğu ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı güvenli geçişe açmasının beklendiği de belirtildi. Bu söylem, kısa vadede petrol arzı ve enerji taşımacılığıyla ilgili endişeleri azaltırken, riskli varlıklarda da alım iştahını artırdı.

XRP, oluşan bu pozitif havada 1,30–1,33 dolar aralığından çıkarak, önemli direnç seviyelerine yakınlaştı ve birçok büyük altcoini geride bırakarak ön plana çıktı. Yatırımcı duyarlılığında kısa sürede önemli bir değişim yaşandı.

XRP’de teknik görünüm ve önemli seviyeler

Teknik olarak bakıldığında, XRP için 1,42–1,44 dolar bölgesi kısa vadede en yakın direnç olarak öne çıkıyor. 1,50 dolar seviyesi ise, yukarı yönlü hareketlerin daha güçlü hale gelmesi için kritik eşik olarak görülüyor. 1,20–1,30 dolar aralığı son dönemde güçlü bir destek bölgesi oluşturdu.

Yapılan değerlendirmelere göre, fiyatın 1,50 doların üzerine çıkması yukarı yönlü beklentilerin belirginleşmesini sağlayacak. Tersine bir durumda XRP’nin 1,20 doların altına sarkması, satıcılı seyrin güçlenmesine yol açabilir.

XRP’nin önceki düşüşü ve yüksek hacimli satışlarla yaşanan geri çekilme sonrası, yatay bantta seyretmesi ve işlem hacmindeki düşüş, olası bir taban oluşturma ihtimalini gündeme getiriyor. Uzmanlar, fiyatın bu bantta kalmasını sabreden alıcıların piyasaya girmeye başladığını gösteren bir işaret olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, fiyat hareketinin yukarı yönde devamlılık kazanıp kazanmayacağı ancak kritik dirençlerin aşılmasıyla teyit edilebilecek.

Son gelişmeler, kripto para piyasasının küresel jeopolitik dalgalanmalara giderek daha duyarlı hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle XRP’deki tepki, jeopolitik gerginliklerin azaldığı dönemlerde kripto varlıklara ilginin arttığını ortaya koydu.

Gelecek döneme bakıldığında, XRP’nin direnç seviyelerini kırıp kıramayacağı yakından izleniyor. Olası bir yukarı atak, 1,70 seviyesinin hedeflenmesiyle sonuçlanabilir. Ancak fiyat 1,20 desteğini kaybederse, aşağı yönlü baskı yeniden öne çıkacak.