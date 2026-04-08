Ethereum (ETH)

Ethereum fiyatı 6% değer kazandı: Yeni bir yükseliş trendi mi başlıyor?

  • Ethereum'da kısa vadeli yükselişin ardından yatırımcılar kritik direnç noktalarını izlemeye başladı.
  • Piyasa yönünün netleşmesi için fiyatlarda güçlü bir kırılım beklentisi öne çıkıyor.
2026 yılının nisan ayında Ethereum fiyatı, son 24 saatte yaklaşık %6 artarak 2.234 dolar seviyesine çıktı. Bu gelişme, son dönemde dar bir aralıkta hareket eden ETH için kısa vadede olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Ancak mevcut teknik görünümde net bir kırılımın henüz gerçekleşmediği dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 ETH’de konsolidasyon sürüyor: Kritik seviyeler takipte
2 Teknik göstergeler ve makro etkiler

ETH’de konsolidasyon sürüyor: Kritik seviyeler takipte

Ethereum, 2025’te 4.000 doların üzerinde gördüğü zirvenin ardından değer kaybı yaşadı ve bir süredir 2.000 ile 2.200 dolar arasında yatay seyir izledi. Son artışla fiyat aralığın üst seviyesine yaklaşırken, 2.350 dolar kritik bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması durumunda alıcıların güç kazanabileceği, bunun ise 2.900 dolar hedefine kapı aralayabileceği belirtiliyor. Aksi takdirde, 1.800 doların altına inilmesi ilave düşüşleri gündeme getirebilir.

Piyasa oyuncuları, ETH’nin geçtiğimiz dönemde 1.800 dolardaki destek seviyesini test ettiğini ve fiyat hareketlerinin sıkışık kaldığına dikkat çekti. Bu durum, satış baskısından sonra piyasada yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor. Son yükselişe rağmen genel teknik yapı hâlâ temkinli görünüm sergiliyor. Alıcıların piyasa hakimiyetini net biçimde ele geçirmesi için fiyatların daha yukarıda kalıcı olması gerekiyor.

Teknik göstergeler ve makro etkiler

Teknik analizde öne çıkan destek noktası 2.000 dolar olarak gözlenirken, 1.800 dolar kritik bir alt sınır konumunda. Kısa vadeli hareketli ortalamaların üzerine çıkan fiyatlar, kısa süreli bir toparlanma işareti veriyor. Buna karşılık, 50, 100 ve 200 periyotlu hareketli ortalamalar hâlâ mevcut fiyatların üstünde kalıyor ve orta-uzun vadede zayıflığın devam ettiğini gösteriyor.

Momentum göstergelerinde ise kararsızlık hakim. RSI gibi endeksler tarafsız seviyede dolaşırken, diğer osilatörler net yön belirtmiyor. Bu tablo piyasada istikrar arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

Fiyat hareketleri ayrıca, Ethereum’un konsolidasyon sürecinde hem alım (akümülasyon) hem de satış (dağıtım) dönemlerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Özellikle 1.800 dolardan gelen tepkiyle ETH’nin taban oluşturma çabasında olduğu ancak kalıcı bir yönün henüz şekillenmediği görüşü öne çıkıyor.

Piyasada genel görünümün yanında, makroekonomik gelişmeler de Ethereum fiyatı üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Likidite koşulları, faiz beklentileri ve kurumsal akışlar kripto piyasasının genel yönünü belirleyen temel başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle Ethereum tabanlı borsa yatırım fonlarıyla ilgili gelişmeleri yatırımcılar yakından takip ediyor. Likiditenin iyileşmesi, Ethereum gibi varlıklarda yükselişi destekleyebilirken, sıkı para koşulları ise yukarı yönlü potansiyeli sınırlayabiliyor.

Analistler, fiyatın 2.132–2.357 dolar aralığının üzerinde kalıcı olarak tutunmasıyla teknik görünümde pozitif bir değişimin başlayabileceğini aktarıyor.

Önümüzdeki dönemde, Ethereum’un 2.350 dolar direncini aşmasıyla yukarı yönlü bir hareketin ivme kazanabileceği, aksi durumda ise yeniden yatay hareketlerin veya satış baskısının öne çıkabileceği tahmin ediliyor. Şu aşamada Ethereum, konsolidasyon ve yeni bir trend başlangıcı arasında geçiş sürecinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
