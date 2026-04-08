SEC’de yeni yaptırım direktörü göreve başladı: Kripto para davalarında yol ayrımı

  • David Woodcock’un SEC yaptırım direktörlüğüne başlaması kripto davalarında yeni bir dönemi işaret ediyor.
  • Yönetim değişikliği, kurumun son dönemdeki kripto şirketlerine karşı açılan davalardaki yaklaşımını etkileyebilir.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaptırım bölümünün yeni direktörü olarak David Woodcock’un atandığını duyurdu. Bu görev değişikliği, özellikle kripto para davalarındaki yaklaşım nedeniyle hem Kongre üyelerinin hem de kripto topluluğunun dikkatini çekti.

İçindekiler
1 David Woodcock kimdir ve neden önemli?
2 Kriptoya yaklaşım ve son davalar

David Woodcock kimdir ve neden önemli?

David Woodcock, 2011-2015 yılları arasında SEC’in Fort Worth ofisinde direktör olarak görev yaptı. Bu dönemde kurumun uygulama ve inceleme ekiplerini yöneten Woodcock, SEC’in çoğu büyük soruşturmasına liderlik etti. Komisyona geri dönüşü öncesinde bir hukuk bürosunda ortak olarak çalıştı, ayrıca Texas A&M Üniversitesi’nde akademisyenlik yaptı. ExxonMobil’de genel hukuk danışman yardımcılığı ve çeşitli hukuk şirketlerinde menkul kıymetler davaları üzerine deneyimi bulunuyor.

Woodcock’un önceki yazılarında, özellikle ilk dijital coin arzlarına ilişkin SEC’in tutumunu değerlendirdiği ve geçmişte SEC’in uygulama eğilimlerine ilişkin analizler yaptığı biliniyor. 2025 yılındaki SEC uygulamalarıyla ilgili analizlerinde görevdeki değişikliklerin kurumsal yaklaşımı büyük ölçüde etkilediğine değindi.

Kriptoya yaklaşım ve son davalar

Yeni direktörün göreve başlaması, eski yaptırım direktörü Margaret Ryan’ın görevden ayrılmasının hemen ardından gerçekleşti. Reuters’ın aktardığına göre, Ryan’ın Donald Trump’ın yakın çevresindeki bazı isimlerle ilgili soruşturmalara ağırlık vermek istemesi yönetim içinde tartışmalara yol açtı.

Trump yönetiminde SEC’in büyük kripto para şirketlerine yönelik bazı davalardan vazgeçtiği gözlendi. Son dönemde Coinbase ve Kraken hakkındaki kayıtsız faaliyet iddialarıyla açılan davalar geri çekildi. Ayrıca mayıs ayında Binance’a yönelik açılan davadan da feragat edildi. Bu davada Binance’ın ticaret kontrollerine dair yanlış beyan verdiği öne sürülmüştü.

Mart ayında ise SEC, Sun, Tron Foundation ve Rainberry’ye açtığı davaları da sonlandırdı ve Rainberry’ye 10 milyon dolarlık idari para cezası verildi. Sun, Trump’a olan desteği ve Trump ailesine ait finansal projelere yatırım yapmasıyla biliniyor. Bu yatırımlar arasında World Liberty Financial ve “$TRUMP” adlı dijital varlık ile Tron ve başka kripto varlık projeleri yer alıyor.

Demokrat Senatör Richard Blumenthal ise eski direktör Ryan’ın ayrılışından dolayı endişe duyduğunu belirtti ve Trump yönetimindeki çıkar çatışmalarının kurumda şeffaflığı zedeleyebileceğini öne sürdü. Blumenthal, ilgili dokümanların ve iletişimlerin kendisine sunulmasını talep etti.

SEC, 2025 yılı yaptırım raporunda ise önceki dönemlerde alınan bazı kararların federal menkul kıymet yasalarının yanlış yorumlanmasına dayandığına yer verdi. Kurum raporunda bu yaklaşımın değişeceğinin sinyalini verdi.

