Dünyaca ünlü kripto para protokolü ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Twitter üzerinden yapılan açıklama yatırımcıyı tedirgin edebilir.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Blok zincirler arasında hareketi sağlayan açık bir protokol olarak hizmet veren Ren Protocol yaptığı son dakika açıklamasıyla yatırımcılarını uyardı. Bir tweet aracılığıyla açıklamayı paylaşan şirket şirket yatırımcılarına kripto paralarını hızla çekmeleri yönünde açık bir uyarıda bulundu.

Yatırımcılar Açık Şekilde Uyarıldı

Yapılan açıklamaya bakıldığında yatırımcıların açık bir biçimde Twitter üzerinden yapılan açıklamayla birlikte uyarıldığı görülüyor. Olası bir kayıptan da bahsedilen tweet’te yatırımcılara ellerini çabuk tutmaları yönünde tavsiye verildi.

Açıklama şu şekilde oldu:

Daha önce duyurulduğu üzere, Ren 1.0 ağı Alameda’yı çevreleyen olaylar nedeniyle kapatılıyor. Ren 1.0 ve 2.0 arasındaki uyumluluk garanti edilemediğinden, Ren varlıklarının sahipleri en kısa sürede yerel zincirlere geri dönmeli veya onları kaybetme riskini almalı! Ren, Ren 2.0 olarak daha güçlü ve daha esnek bir şekilde geri dönecek ve EVM desteğiyle çok zincirli yeni uygulamalar geliştirmeye olanak sağlayacak.

Kripto Paralarda Son Durum

Geçtiğimiz ay Twitter’ın satışı ve Dogecoin’in öncülüğüyle birlikte kripto paralar bir yükseliş ışığı vermeye başlamıştı. Bunun ardından Binance borsasının CEO’su CZ’nin FTX krizini gün yüzüne çıkartmasıyla birlikte piyasa önlenemez bir şekilde düşüşe geçti. Tüm bu yaşananların ardından geldiğimiz bugün de bile hala olayın yankıları sürmeye devam ediyor.

Bir kaç saat önce yapılan bir açıklamaya göre Genesis kullanıcılarına bir E-posta göndererek şirketin içerisinde bulunduğu içler acısı durumu paylaştı. Tüm bunlar yaşanırken öncü kripto para olan Bitcoin hala 17.000 dolar seviyesine yaklaşmaya çalışırken ve 16.800 dolar seviyelerinde işlem görüyor. En büyük takipçisi olarak kabul edilen Ethereum ise %1.50 oranında düşüş yaşadı ve yaklaşık olarak 1231 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Diğer altcoin’lere de bakıldığında Bitcoin ile uyumlu olarak hareket ediyorlarmış gibi görünüyor. Haftanın sonu yaklaşırken fiyatın hangi yöne gideceği ise gelişmelerin ışığında şekillenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.